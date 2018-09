La Junta veta la retirada de los ficus de la futura Plaza Vieja Vista desde el aire de la Plaza de la Constitución -conocida popularmente como plaza Vieja-. / EFE La Comisión de Patrimonio accede a permitir al Ayuntamiento que no complete el anillo, habilitando una visibilidad completa de la fachada principal de las Casas Consistoriales M. C. Almería Martes, 11 septiembre 2018, 12:46

La Comisión Provincial de Patrimonio, celebrada a finales de agosto, ha informado favorablemente la petición del Ayuntamiento de Almería de modificar la Ficha nº 7 del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y eliminar, como solicitaba el Consistorio, la obligatoriedad de «completar el anillo interno arbolado con piezas de la misma especie y porte» en las obras de remodelación de la Plaza de la Constitución. Sin embargo, el informe señala que no es posible la supresión del arbolado existente ya que los artículos 6.122.1 y 9.62.1 del PGOU vigente establecen el deber de protegerlo y conservarlo. Esto es: no habrá nuevos árboles frente a la fachada principal del Ayuntamiento, tal y como preveía el planeamiento urbanístico vigente, pero los ficus existentes hasta el momento tendrán que quedarse.

La Comisión de Patrimonio entiende que la modificación propuesta por el Ayuntamiento se limita a suprimir la obligación de completar en la remodelación de la Plaza Vieja el anillo arbolado que discurría de forma paralela a la fachada principal de la Casa Consistorial y que actualmente no existe. Teniendo en cuenta la propuesta de modificación de la Ficha nº 7 del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos del PGOU, la situación de la plaza de la Constitución (plaza Vieja) en el Conjunto Histórico de Almería y en el entorno del BIC de la Iglesia Convento de Santa Clara y las normas urbanísticas municipales contenidas en los artículos 6.122.1 y 9.62.1 del PGOU, «ni la Comisión de Patrimonio ni la Delegación de Cultura pueden autorizar la eliminación en esta ficha de la obligación de conservar el arbolado existente en esta plaza», trasladaron fuentes autonómicas.

En concreto, el artículo 6.122.1 del PGOU de la capital señala que «el arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte».

En el artículo 9.62.1 se añade que «las intervenciones que se realicen sobre los espacios Urbanos incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos que acompaña al presente plan, deberán mantener la estructura básica de los mismos, los elementos del mobiliario urbano singularizados en el Catálogo y el arbolado existente».

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almería preveía, en la remodelación de la plaza Vieja, eliminar el arbolado (una 'C' de ficus abierta por la fachada Consistorial) y el traslado de los ejemplares a otros puntos de la ciudad con la pretensión de dejar un espacio «diáfano», calificaron desde el Consistorio. En este marco, la pretensión del equipo de gobierno del PP pasaba también por el traslado del Pingurucho de los Coloraos, elemento sobre el que no se ha pronunciado aún la Comisión Provincial de Patrimonio al no haberse cursado la petición formal.

Este posicionamiento de la Comisión supone un duro varapalo para estas pretensiones municipales, que podrían quedar en agua de borrajas.