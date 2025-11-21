La Junta sella el decreto de garantías para restaurar las canteras de Macael

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado hoy en un desayuno informativo organizado por IDEAL Almería la próxima aprobación del decreto ... de garantías de restauración para las actividades mineras en Andalucía, con el que «la Junta de Andalucía da una solución a un problema histórico en la provincia de Almería, que se viene arrastrando en la comarca de Macael desde hace más de dos décadas».

Jorge Paradela ha subrayado que, «para llegar a este momento, hemos hecho un esfuerzo todos, una conjura, entre Administración autonómica, Ayuntamiento de Macael y empresas arrendatarias explotadoras, demostrando que la única manera de avanzar es desde la colaboración y la coordinación, dialogando mucho, hasta encontrar una salida a un problema enquistado».

La clave del decreto para Almería, ha precisado el consejero, reside en que «hemos encontrado una solución equilibrada que permite establecer un reparto homogéneo de las garantías entre los arrendatarios en función de la superficie de explotación y que se depositará de forma progresiva hasta 2041», de manera que «no les suponga a las empresas una dificultad insalvable para continuar con su actividad, que tanto empleo, actividad y riqueza genera para la comarca de Macael y para la provincia de Almería», ha apostillado.

En este sentido, Paradela ha recordado que «en Macael se da una situación singular, ya que es el Ayuntamiento el titular de la concesión minera que tiene arrendada su explotación a terceros, que van cambiando con el tiempo».

También estrechamente relacionado con el sector de la piedra y el mármol almeriense, el consejero ha avanzado que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería, va a trabajar con el sector para proponer al Gobierno de España que eleve a la Europa establecer una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el mármol 'Blanco Macael'.

Jorge Paradela ha incidido en que Bruselas «abre a partir del próximo mes de diciembre la posibilidad de desarrollar las IGP, una figura de protección similar a las denominaciones de origen, a productos no relacionados con la alimentación», y ha precisado que el Gobierno andaluz, a través de su departamento, es el «gestor único y la ventanilla» para hacer propuesta al Ejecutivo central. «Vamos a impulsar la IGP del mármol para que el 'Blanco Macael' cuente con este nivel de protección», ha subrayado.

Conocido como el 'oro blanco' de Andalucía, el mármol blanco extraído en la Sierra de Filabres en Almería es una piedra natural emblemática e íntimamente relacionado con la historia y la cultura andaluza, como muestra su protagonismo en algunos de las joyas arquitectónicas de Andalucía, entre las que destaca la arquitectura andalusí y particularmente su utilización en las 124 columnas y fuente del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada y en edificios igualmente emblemáticos como el teatro romano de Mérida, la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Madinat al-Zahra, entre otros muchos, ha recordado el consejero.

Bajo el título, 'Energía, industria y digitalización: el futuro de Almería', Jorge Paradela, ha puesto de relieve la «transformación» que está viviendo Andalucía, cuya actividad industrial está creciendo a ritmos muy superiores a los de la media nacional, y en el que la provincia almeriense está protagonizando un «importante dinamismo».

Así, ha puesto en valor los instrumentos que está desplegando la Consejería en la provincia, entre los que ha destacado, los recursos del Fondo europeo de Transición Justa. En este sentido, Jorge Paradela, ha incidido en que los tres proyectos tractores que respaldarán estos incentivos responden a tres sectores con enorme potencial para la provincia como son la modernización y sostenibilidad de la piedra y el mármol, la industria auxiliar del sector agroalimentario y el hidrógeno verde, y que se han saldado con una gran respuesta por parte de las empresas para promover proyectos en estos campos, con 126 solicitudes.

«Somos la única comunidad con este fondo europeo que hemos focalizado nuestros recursos a reindustrialización de las tres provincias donde se han cerrado centrales térmicas de carbón, entre ellas, la de Carboneras en Almería», ha reseñado.

Tras la reciente incorporación a sus competencias de las políticas de digitalización a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela ha puesto de manifiesto el papel del agrotech, suma de agricultura y tecnología, que cuenta con un referente en el Centro Misión Agrotech de El Ejido, «epicentro de la huerta de Europa», en el que la ADA ha invertido cerca de 1,4 millones de euros.