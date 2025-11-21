Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en el desayuno informativo de IDEAL. Chema Artero

La Junta sella el decreto de garantías para restaurar las canteras de Macael

El consejero Jorge Paradela anuncia en un desayuno informativo de IDEAL Almería la próxima aprobación de esta medida de restauración para las actividades mineras en Andalucía

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado hoy en un desayuno informativo organizado por IDEAL Almería la próxima aprobación del decreto ... de garantías de restauración para las actividades mineras en Andalucía, con el que «la Junta de Andalucía da una solución a un problema histórico en la provincia de Almería, que se viene arrastrando en la comarca de Macael desde hace más de dos décadas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  4. 4 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  7. 7 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  8. 8 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta sella el decreto de garantías para restaurar las canteras de Macael

La Junta sella el decreto de garantías para restaurar las canteras de Macael