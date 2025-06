La Junta reconoce la experiencia laboral en hostelería y agricultura con nuevos certificados profesionales

R. I. Almería Lunes, 30 de junio 2025, 13:16 Comenta Compartir

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha convocado hoy a cerca de medio centenar de personas de la provincia de Almería para entregarles certificados profesionales tras haber superado acciones de Formación Profesional para el Empleo o haber acreditado las competencias que han adquirido a través de su trayectoria laboral en ocupaciones relacionadas con la hostelería y la agricultura.

Amós García, quien ha destacado que estos sectores «son dos de los principales motores de la economía y el empleo en la provincia», ha resaltado el valor de los certificados profesionales como herramienta para acceder al mercado laboral y para impulsar la competitividad del tejido productivo, señalando que «cumplen un doble objetivo: mejorar las posibilidades de encontrar empleo de las personas y responder a la necesidad de profesionales cualificados que tienen las empresas de hostelería y agricultura, dos actividades que constantemente demandan trabajadores y que incluso tienen dificultades para cubrir sus vacantes por falta de personal cualificado».

Los certificados profesionales entregados hoy corresponden a las especialidades formativas de operaciones básicas de cocina, servicios de bar y cafetería, operaciones básicas de restaurante y bar, así como actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

El responsable provincial de Empleo ha felicitado a las personas que han recogido «estos certificados profesionales que reconocen sus competencias y habilidades para desempeñar una profesión con solvencia y responsabilidad, una titulación oficial que se convierte en la llave que les puede abrir las puertas hacia un empleo cualificado y una carrera profesional».

Asimismo, ha señalado la importancia de mantenerse «constantemente actualizado para poder afrontar los retos de un mercado laboral dinámico y cada vez más competitivo», ofreciendo a los asistentes los recursos de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía «para construirse un futuro laboral sólido».

Amós García ha destacado «el firme compromiso de la Junta de Andalucía por reactivar y reforzar la Formación Profesional para el Empleo, con una formación de mayor calidad, más adaptada a las necesidades de nuestro tejido empresarial y capaz de ofrecer mejores oportunidades a todas las personas que desean avanzar profesionalmente».

«Estamos construyendo una FPE flexible, innovadora, útil y eficaz, tanto para la reducción del desempleo como para la mejora de la competitividad de las empresas, con la incorporación de personal cualificado. Y para ello mantenemos un constante y fluido diálogo con el tejido productivo, que nos aporta información de las necesidades y tendencias del mercado de trabajo, una información valiosa que nos permite programar acciones formativas eficaces», ha añadido.

Las competencias profesionales comprenden los conocimientos y aptitudes necesarios para ejercer una actividad laboral concreta, en función de las necesidades del mercado de trabajo en cada momento. Dichas competencias hacen referencia a las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y puede ser acreditada parcialmente.

Esta titulación puede obtenerse cursando acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad en centros acreditados para impartir formación y superando la totalidad de los módulos; o también mediante el proceso de acreditación de competencias adquiridas por formación no formal o experiencia laboral, que permite reconocer de forma oficial la experiencia y los conocimientos logrados a lo largo de la vida laboral o por vías de formación no formal a aquellas personas que, pese a no haber seguido un itinerario formativo tradicional, poseen habilidades y conocimientos en su ámbito profesional.

Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial, ya que acreditan las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral y poseen validez en todo el territorio nacional.

En el ámbito laboral, tienen validez profesional porque acreditan las competencias en una determinada profesión y validez académica para continuar un itinerario formativo si se cumplen los requisitos de acceso para cursar la titulación deseada.