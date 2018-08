La Junta rechaza las alegaciones del Ayuntamiento y aboca al Cooltural a quedarse sin escenario en la playa Concierto celebrado el pasado mes de junio en la playa de El Palmeral, motivo por el que se ha abierto expediente sancionador al Ayuntamiento. / IDEAL No acepta ninguna modificación al Plan de Playas excepto el canal de nado al evidenciar distintas vulneraciones a la Ley de Costas SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Miércoles, 8 agosto 2018, 01:30

A tan solo diez días de la celebración del Cooltural Fest, el festival de música Indiepop que ha creado el Ayuntamiento de Almería y que prevé la participación de miles de jóvenes venidos de todas partes de España, el área responsable de su organización va a tener que cambiar de planes al menos en lo concerniente a uno de los escenarios planteados, el de la playa, al no haber obtenido finalmente la autorización para su montaje.

Esta semana la Junta de Andalucía, a través de los técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería, ha emitido un informe desfavorable a las alegaciones que había presentado anteriormente el Ayuntamiento en respuesta a su primera resolución contraria a efectuar cambio alguno en el Plan de Playas vigente, entre ellos el que implicaba el ya citado evento festivalero.

Ampliación del servicio Extender la temporada de playas hasta el 31 de octubre. Canal de nado En los tramos de San Miguel-Las Conchas y El Zapillo. Con 500 metros de longitud. Escenario del Cooltural Estaban previstos seis conciertos en la arena de El Palmeral los días 18 y 19 de agosto. Cine de verano Se suspenden tres proyecciones (26, 2 y 9) en la plaza del Mar de El Toyo. Almería Summer Festival Se habían programado tres conciertos gratis en Cabo de Gata, de OBK, Los Vinilos y Danza Invisible. Este último se ha aplazado y los otros dos, el 11 y 12, se trasladan a la plaza. Ducha en La Fabriquilla Se tendrá que desinstalar o si no se abrirá expediente sancionador. Tres zonas deportivas En las playas de Retamar, El Palmeral y Cabo de Gata se iban a adecuar espacios para las escuelas deportivas.

Según explicó el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, la negativa a celebrar esta cita en la playa así como otras que se han incluido en estos cambios responde a cuestiones «eminentemente técnicas» basadas en una normativa de Costas que según el análisis de las alegaciones presentadas por el Consistorio, este no habría tenido en cuenta a la hora de coordinar sus actividades.

Fue en febrero cuando el área de Servicios Municipales presentó al Ejecutivo andaluz una serie de modificaciones en la operativa veraniega para las playas de la capital. Aprobado ya el documento conocido como Plan de Playas por varios años, cualquier cambio que se produjera debía ser puesto en conocimiento de la autoridad pertinente, en este caso la Junta. Así lo hizo en vista de que preveía para este verano un buen ramillete de actividades de nuevo cuño no solo culturales, sino también deportivas o incluso relativas a la prestación de servicios. Estas no tuvieron en un principio el parabién autonómico dejando todo en el aire y sujeto a las alegaciones que se presentasen.

Entre los cambios que solicitaba el equipo de gobierno, además de la instalación y uso de un gran escenario con motivo del Cooltural Fest en la playa de El Palmeral entre los días 17 y 19 de agosto, también se encontraba la proyección de un cine de verano en la Plaza del Mar de El Toyo, los días 26 de julio y 2 y 9 de agosto, o la celebración de citas musicales enmarcadas en el Almería Summer Festival también en la Plaza del Mar, los días 3 y 4, y en el paseo marítimo de Cabo de Gata, el 11 y 12 de agosto. A esto había que añadir tres grandes zonas deportivas que se solicitaron para la playa de Retamar (1.800 metros cuadrados), Cabo de Gata (1.800 metros) y, finalmente, y El Palmeral (2.400 metros).

Por otro lado, la ampliación de servicios comprometida por el Ayuntamiento de Almería, entre otras cosas por el pacto de presupuestos que alcanzó con Ciudadanos, también debía pasar el filtro de la Administración andaluza. Playas pidió así en el mismo documento aumentar la explotación del servicio hasta el 31 de octubre, la implantación de un canal de nado en los tramos de San Miguel, Las Conchas y El Zapillo y, por último, la instalación de una ducha por primera vez en la zona de costa de La Fabriquilla. Pues bien, la mayoría de estos cambios no han sido autorizados por los técnicos de Medio Ambiente y las alegaciones han sido contestadas en el mismo sentido con los siguientes argumentos.

Los motivos del 'no'

De todas las actividades que implicaban cambiar el Plan de Playas de Almería y que han sido desautorizadas, la que más problemas de organización conlleva es la instalación y uso del escenario de playa del Cooltural Fest. Cultura había planteado un evento con tres zonas musicales, una de ellas en la playa de El Palmeral. En este escenario estaba previsto que tocasen bandas como Maga, Nunatak, Viva Suecia o Neuman, entre otras.

El problema para los técnicos de Medio Ambiente no es quién vaya a hacer sonar la música en este emplazamiento sino que el Ayuntamiento no habría tenido en cuenta a la hora de proyectarlo cuestiones tales como que se interrumpan los accesos a la playa por su instalación o que los elementos propuestos para la celebración del evento supongan «una ocupación prácticamente total del tramo de la playa de El Palmeral», en todo caso mayor al 50%, «contraviniendo lo estipulado en el artículo 69.8 del Reglamento General de Costas», argumentan.

Asimismo, en la resolución autonómica se hace constar que Cultura tampoco ha aportado la planimetría preceptiva en donde deberían aparecer todos los elementos necesarios descritos en la memoria, ni tampoco se informa sobre la superficie de ocupación del dominio público marítimo-terrestre o se presenta el «plano detalle de planta y alzado» de elementos como el escenario, camerinos... entre otros.

Pero en lo que hace más énfasis el escrito es en la superficie que ocupa todo el conjunto. Según señalan, de realizarse el evento, «se interrumpiría el acceso a diversos servicios de temporada autorizados en este tramo de playa (zona lúdica balizada para la tercera edad, zona de sombre accesible... etc...), así como se impediría el normal desarrollo de las labores asociadas al módulo de salvamento próximo al escenario a instalar», argumentan.

Por último, desde Medio Ambiente ven como otra vulneración a la normativa el hecho de que la documentación descriptiva del evento no estuviese expuesta durante la fase de información pública. De esta forma, esta no pudo ser visada por parte de los organismos públicos, «ya que no citaba la realización de este evento en la playa, sin describir ubicación exacta, ni la representación alguna en el plan», aducen. Por todo ello se informa de la no autorización del evento en la ubicación pedida por Cultura.

Pero como ya se ha dicho, esta no ha sido ni mucho menos la única actividad de este área que ha recibido el varapalo de la Junta. Tampoco han sido permitidas las ubicaciones de los conciertos gratuitos de OBK, Los Vinilos y Danza Invisible, este último que iba a tener lugar el pasado 3 de agosto en la Plaza del Mar y que se acabó suspendiendo por este motivo. En relación al resto, se trasladarán este fin de semana de la playa de Cabo de Gata a la plaza del barrio. En zona de servidumbre tras las alegaciones, lo que se hace constar en el texto de la Junta es que el permiso debe ser autorizado por otra delegación y no por Medio Ambiente, que ya rechazó en su día que estos eventos se desarrollaran en la playa . El cine de verano también se desautoriza igualmente, lo que también ha hecho suspender sus proyecciones el 26 de julio, el 2 y así será también mañana jueves en la plaza de el Mar de El Toyo.

El deporte en la playa tampoco ha tenido suerte con la Junta. Exceptuando el canal de nado, la extensión del espacio solicitado en las zonas de El Palmeral, Retamar y Cabo de Gata ha sido el principal impedimento que ha operado como rémora a la hora de que los técnicos autoricen estas actividades. El 'no' es rotundo entre otras cosas porque el Ayuntamiento ha solicitado en los tres casos un frente de ocupación mayor de 100 metros, algo que contraviene el Régimen General de Costas. Una cuestión que, por ejemplo en El Palmeral, «no se justifica adecuadamente», dicen.

Asimismo, otras de las cuestiones en las que se hace hincapié es en que las actividades que se proyectan en estos espacios están restringidas al personal adscrito a las Escuelas Municipales Deportivas, lo que «desnaturalizaría» el principio de «uso público de las playas», según la Junta.

Por último, la ducha instalada en La Fabriquilla tampoco cumple la normativa. Al estar ya funcionando, esta tendrá que quitarse si no quiere el Ayuntamiento exponerse a una multa al no haber tenido en cuenta aspectos como por ejemplo su ubicación. Los técnicos señalan que esta se encuentra en una zona del Parque Natural que es «incompatible a la instalación de servicios relacionados con actividades balnearias», como es el caso. Además, en base a la documentación trasladada por el Ayuntamiento, Medio Ambiente entiende que la ducha no es desmontable al haberse construido sobre un bloque de hormigón levantado 'ex profeso'. Esto no estaría permitido por la Ley de Costas teniendo en cuenta que esta ducha se quiere incluir dentro de un servicio de temporada.

La resolución es firme. Ahora toca al Consistorio acatarla o exponerse a ser multado por contravenir la Ley.