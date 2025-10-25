La Junta proyecta estudiar si son viables los cercanías a Bajo Andarax y Poniente El gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes defiende que son «competencia exclusiva del Estado» pero que están abiertos a toda colaboración con el Gobierno de España

El Plan de Movilidad Sostenible de Almería, aprobado por el consejo de administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería celebrado el pasado jueves, proyecta que el Estudio de la Red Ferroviaria de Andalucía incluya también los cercanías del Bajo Andarax y del Poniente. Así lo recoge el documento, pendiente aún del visto bueno definitivo del Consejo de Gobierno.

Es, ha afirmado el gerente de este organismo en Almería, Luis Miguel Carmona, el compromiso que ha adquirido el Gobierno autonómico en dicho plan, si bien, «no se ha podido profundizar más en materia ferroviaria porque el Gobierno de España nos lo ha impedido». Así lo prueban, tal y como ha declarado a IDEAL, las cartas enviadas desde el Ministerio de Transportes y que, ha afirmado, se conocerán cuando la consejera del ramo así lo determine. «Por primera vez desde 2007 y 2013, los dos cercanías, el del Bajo Andarax y el del Poniente, aparecen en un Plan de Movilidad de la Junta, pero no hemos podido hacer más porque son competencia del Estado», ha remarcado, al tiempo que ha defendido que «haremos los estudios que haya que hacer». «No nos negamos a las posibilidades que ofrece el ferrocarril, pero no podemos ir más allá, el Gobierno nos lo ha impedido», ha insistido Carmona, que afirma que «la Junta de Andalucía está abierta a colaborar y a apostar firme» por este medio de comunicación aunque «no podamos profundizar más».

Las páginas 115 y 116 del documento recogen la propuesta para la realización de un estudio que «analice en detalle la demanda y diagnostique las ventajas e inconvenientes del desarrollo de una red de cercanías en las comarcas del Bajo Andarax y de Poniente». Dicho estudio, abunda el texto, «valorará diferentes alternativas analizando la viabilidad económica, funcional, territorial y social, empleando metodologías que determinen la rentabilidad económica como puede ser el análisis 'coste-beneficio'». No obstante, señala, «dado que esta competencia recae en el Estado, sería un estudio a desarrollar por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, sin perjuicio de su coordinación con la Junta de Andalucía».

En el caso de la comarca del Bajo Andarax, recoge que, al existir ya la infraestructura lineal, «estudiará la idoneidad de crear nuevas estaciones a lo largo del trazado, así como remodelar las existentes en la actualidad, pero que no están en funcionamiento». Sugiere, en este sentido, «tomar como punto de partida el estudio realizado por la Junta en 2018, pero actualizando nuevos condicionantes, como son la llegada del Corredor Mediterráneo a Almería, además de tratar con mayor detalle la problemática de la lejanía entre las estaciones/apeaderos y algunos núcleos de población».

En el caso de la comarca del Poniente, «al no existir ninguna infraestructura, además de estudiar posibles localizaciones de estaciones, deberá definir posibles alternativas de trazado». El análisis debería, en este caso, «incluir, asimismo, posibles soluciones para ampliar este corredor hacia el exterior de la provincia de Almería, de manera que se pueda implantar un servicio de media/larga distancia en Almería» y que conecte, por tanto, con el resto de Andalucía.

Esta plataforma, expone el texto, supondría «una excelente oportunidad para el transporte de mercancías hacia el resto de Europa, aprovechando la llegada del Corredor Mediterráneo a Almería, siendo Poniente uno de los principales exportadores de productos hortofrutícolas, por lo que se deberá incorporar a estos estudios».

Con la redacción de este estudio, recoge el documento, la Junta apuesta por «el desarrollo de los modos ferroviarios en dos comarcas castigadas por las escasas alternativas reales de movilidad frente al vehículo privado».