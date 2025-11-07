La Junta pide al Gobierno invertir en el aeropuerto e Almería para evitar que se quede «obsoleto»

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha demandado al Gobierno central la inversión que les corresponde a los aeropuertos andaluces, afirmando que ... la nueva planificación aeroportuaria del Estado «debe distribuir los recursos de manera equilibrada entre todos los territorios frente a las grandes concentraciones en los aeropuertos de Madrid y Barcelona».

En una carta enviada por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, a la directora general de Aeropuertos de Aena, la Consejería ha transmitido tanto las propuestas como las observaciones que hace el Gobierno de Andalucía a la nueva planificación aeroportuaria 2027-2031, según ha indicado este viernes la Jutna en un comunicado.

La delegada territorial en Almería de la citada Consejería, Dolores Martínez, ha detallado que la Junta pide para el aeropuerto de Almería, entre otros aspectos, que el plan contemple una «ampliación de la infraestructura de la terminal, así como un diseño funcional y la mejora de la pista para adaptar el aeropuerto al crecimiento y estándares modernos, para evitar que el aeropuerto no se quede obsoleto»

Además, el Gobierno andaluz reivindica un plan de refuerzo de la terminal para el tráfico estacional; impulsar la carga hortofrutícola para exportación de productos agrícolas; mejorar la conectividad aérea con nuevas rutas, incremento del número de asientos, aumento de destinos internacionales y una mejora de las frecuencias y reducción de precios.

Por último, ha señalado Fomento, se apremia al Gobierno central a declarar de servicio público obligatorio la ruta Almería-Madrid en tanto no entra en vigor la alta velocidad ferroviaria y a mejorar la intermodalidad del aeropuerto, conexiones y accesibilidad para el usuario.

Seguimiento

Ha incidido Dolores Martínez en que el Gobierno debe reconocer que «el aeropuerto almeriense, como el resto de los aeropuertos andaluces, es un punto estratégico tanto de cohesión territorial, como turístico, como de transporte y distribución» y que por ello piden «un reparto equitativo de las grandes inversiones de Aena».

Afirma Martínez que «dado que la información que el Gobierno de España ha facilitado sobre la nueva planificación aeroportuaria 2027-2031 es «muy escasa» y la Junta desconoce las acciones e inversiones previstas por cada aeropuerto, «Andalucía propone crear una mesa técnica de seguimiento con Aena para la elaboración de la nueva planificación». «Queremos inversiones reales en el aeropuerto de Almería y en el resto de los aeropuertos andaluces de interés general, ya que no reciben la inversión que les corresponde», ha declarado.