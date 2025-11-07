Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la terminal aeroportuaria almeriense. R. I.

La Junta pide al Gobierno invertir en el aeropuerto e Almería para evitar que se quede «obsoleto»

El Gobierno andaluz reivindica un plan de refuerzo para el tráfico estacional, impulsar la carga hortofrutícola, nuevas rutas, reducción de precios y la declaración de servicio público de la conexión Almería-Madrid

A. M.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:35

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha demandado al Gobierno central la inversión que les corresponde a los aeropuertos andaluces, afirmando que ... la nueva planificación aeroportuaria del Estado «debe distribuir los recursos de manera equilibrada entre todos los territorios frente a las grandes concentraciones en los aeropuertos de Madrid y Barcelona».

