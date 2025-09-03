La Junta da luz verde a construir tres nuevas EDAR en Almería Las estaciones se ubicarán en Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María y tendrán un coste cercano a los diez millones de euros en total

E. P. Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

l Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de este martes –que tuvo lugar a última hora del día– el expediente de gasto para la contratación de las obras destinadas a la construcción de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en los municipios almerienses de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María por un importe de 10.617.057 millones de euros.

Estas actuaciones, declaradas de interés de la comunidad autónoma a través de Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, tienen como objetivo la ejecución de la nueva EDAR y colector general de Vélez-Rubio por 5,5 millones de euros; la construcción de la nueva EDAR de Vélez Blanco por 1,5 millones de euros, así como la ejecución de la nueva EDAR del municipio almeriense de María por 3,6 millones de euros.

Estas obras están financiadas al cien por cien por la Junta de Andalucía y los trabajos a realizar consisten en la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, de canalizaciones de aguas sucias; así como la construcción de planta depuradora de aguas residuales.

Recientemente, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, anunció la inminente publicación de una nueva convocatoria de ayudas para los regantes. En este caso, se persigue ayudar, con un montante de 12 millones de euros (ampliables), a la construcción de balsas para el riego, de modo que los agricultores puedan contar las infraestructuras necesarias para almacenar el agua y afrontar con mayores garantías futuros períodos de sequía.

La convocatoria, que se pondrá en marcha este mes, será simplificada, de modo que las comunidades de regantes deberán presentar su proyecto de obra, que se validará y certificará técnicamente, y recibirán ayuda en función de la capacidad de almacenamiento.