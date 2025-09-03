Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Junta da luz verde a construir tres nuevas EDAR en Almería

Las estaciones se ubicarán en Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María y tendrán un coste cercano a los diez millones de euros en total

E. P.

Almería

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:20

l Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de este martes –que tuvo lugar a última hora del día– el expediente de gasto para la contratación de las obras destinadas a la construcción de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en los municipios almerienses de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María por un importe de 10.617.057 millones de euros.

Estas actuaciones, declaradas de interés de la comunidad autónoma a través de Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, tienen como objetivo la ejecución de la nueva EDAR y colector general de Vélez-Rubio por 5,5 millones de euros; la construcción de la nueva EDAR de Vélez Blanco por 1,5 millones de euros, así como la ejecución de la nueva EDAR del municipio almeriense de María por 3,6 millones de euros.

Estas obras están financiadas al cien por cien por la Junta de Andalucía y los trabajos a realizar consisten en la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, de canalizaciones de aguas sucias; así como la construcción de planta depuradora de aguas residuales.

Recientemente, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, anunció la inminente publicación de una nueva convocatoria de ayudas para los regantes. En este caso, se persigue ayudar, con un montante de 12 millones de euros (ampliables), a la construcción de balsas para el riego, de modo que los agricultores puedan contar las infraestructuras necesarias para almacenar el agua y afrontar con mayores garantías futuros períodos de sequía.

La convocatoria, que se pondrá en marcha este mes, será simplificada, de modo que las comunidades de regantes deberán presentar su proyecto de obra, que se validará y certificará técnicamente, y recibirán ayuda en función de la capacidad de almacenamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «No quiero vivir más, vamos a morir los dos»: una bombona manipulada estaría tras el incendio de Roquetas
  2. 2 Dos personas heridas por quemaduras en un incendio de vivienda en Roquetas de Mar
  3. 3 Sunwaves Festival continúa una edición más para los amantes de la música electrónica en Roquetas
  4. 4 Rescatan los cadáveres de siete migrantes en aguas de Níjar y Carboneras
  5. 5 Investigan como homicidio machista el incendio de Roquetas de Mar
  6. 6 Transportes licita por 16,1 millones de euros la mejora de los enlaces 409 y 411 de la A7 a su paso por El Ejido
  7. 7 El Programa Eracis acerca sus recursos a los vecinos de Vícar
  8. 8 Playas de Roquetas se convierten en aulas de aprendizaje sobre seguridad y sostenibilidad
  9. 9 Cine, música, gastronomía y juegos tradicionales por las Fiestas de Pampanico
  10. 10 Raúl Sabiote, el músico almeriense ganador en uno de los concursos más prestigiosos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta da luz verde a construir tres nuevas EDAR en Almería

La Junta da luz verde a construir tres nuevas EDAR en Almería