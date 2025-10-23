La Junta invierte más de 850.000 euros en restaurar la Alcazaba y las murallas del Cerro de San Cristóbal Juan José Alonso: «Dentro de muy pocas semanas, antes de final de año, van a mostrar una imagen renovada»

A. Maldonado Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 13:36

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha invertido 866.899,27 euros en la restauración de la Torre de la Justicia, en el conjunto monumental de la Alcazaba, y en la cara sur de las murallas del Cerro de San Cristóbal, así como en la iluminación ornamental de toda esta estructura que lo bordea.

El delegado territorial, Juan José Alonso, ha visitado este jueves las tres obras, que tienen una duración estimada de cuatro meses y que están próximas a su finalización, tras su inicio entre los meses de julio y agosto de este año. «Dentro de muy pocas semanas, antes de final de año, tanto la Torre de la Justicia de la Alcazaba como las murallas del Cerro de San Cristóbal van a mostrar una imagen renovada, gracias a una importante inversión global que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Cultura y Deporte por un importe de más de 850.000 euros», ha destacado.

En lo referente a la Torre de la Justicia, las obras que se están ejecutando pretenden la consolidación estructural y la recuperación de volúmenes y materiales desaparecidos, la restauración completa de las fábricas y la eliminación de humedades en los muros, que aportan una solución integradora de la zona de aseos públicos que se encuentran ubicados dentro de la torre en su nivel superior.

El objetivo, ha incidido la Junta en una nota, es lograr unas instalaciones que permitan un uso adecuado de ese espacio y una carga de servicio adecuada al nivel del conjunto.

Además, junto con esta intervención, se adecuarán los espacios de tránsito, tanto a través de dicha torre como la zona de acceso a los aseos públicos. Todo ello, con una inversión de 273.160,46 euros, financiados con fondos MRR.

En cuanto a las obras de la cara sur de la muralla del Cerro de San Cristóbal, o intramuros, la actuación que se está desarrollando pretende completar las restauraciones ya efectuadas en la cara norte, o extramuros, y en el adarve, entre 2022 y 2024, bajo la dirección de los arquitectos Luis J. García Pulido y Antonio Orihuela, a los que ahora se suma Esther Navarro.

Se van a consolidar, asimismo, los vestigios del recinto de la Al-Mudayna y la intervención en este ámbito cuenta con un importe total de 368.594,98 euros, financiados también con fondos MRR.

Por último, en las murallas del Cerro de San Cristóbal se están llevando a cabo las obras para dotarlas de iluminación ornamental con el fin de realzar y embellecer esta histórica estructura que bordea el espacio monumental de dicho cerro y se centra en sus caras sur y norte.

Para la iluminación de la muralla en todo su recorrido, se van a utilizar proyectores instalados en superficie, colocados en el suelo, en el interior de jaulas antivandálicas. En cuanto a la iluminación de las torres de la cara norte, se instalarán proyectores con haz asimétrico y tecnología de temperatura de color variable, mientras que en las torres de la cara sur, donde existe una pasarela transitable, se instalarán luminarias lineales con óptica asimétrica en la barandilla existente.

Respecto a las torres de la zona no transitable, se emplearán las mismas luminarias de superficie, pero en este caso, alimentadas por placas solares. El importe total de esta actuación es de 225.143,83 euros financiados en su totalidad con fondos propios de la Junta de Andalucía.