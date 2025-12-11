La Junta impulsa 'La Industria andaluza por bandera', un homenaje al mármol

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) acogió ayer el acto denominado 'La Industria Andaluza por Bandera', una iniciativa impulsada por la Consejería ... de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía para poner en valor las raíces históricas del mármol y la piedra, sectores que siguen siendo fuente de riqueza y futuro para la región.

El evento reafirmó la relevancia de la industria del mármol como símbolo de identidad andaluza y motor de desarrollo económico, apostando por la innovación y la sostenibilidad para garantizar su futuro.

El encuentro, celebrado en la sede de AEMA en Macael, contó con la presencia de la directora general de la citada Asociación, Teresa Tijeras, que inauguró el acto, destacando la importancia de la industria del mármol en la economía andaluza.

El delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, clausuró el acto y subrayó el compromiso de la Junta con el desarrollo industrial y la internacionalización del sector.

Figuras clave

Durante la jornada se realizó una exposición sobre la situación de la industria de la piedra y mármol, en la que intervinieron figuras clave como Olga Sánchez (Cosentino), María José Tijeras (Mármoles Juan Tijeras), Justo Cruz (Arte di Pietra D'Macael), Miriam Rivas (Cestema Ingeniería) y Ángel Francisco García (Caixabank).

Tras un desayuno de networking, se celebró una mesa redonda con los invitados, donde se debatieron los retos y oportunidades del sector, la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la industria del mármol. Entre los asistentes se encontraban representantes institucionales y empresariales, como la Cámara de Comercio de Almería, Caixabank, SETESUR, Grupo Martizos, Mármoles Gonzalo, Arriaga Canteras, Hermas & Cosaga Mármoles, el CRN de Piedra Natural, la Escuela del Mármol de Fines, así como autoridades locales, Raúl Martínez, alcalde de Macael y Martín Martínez, concejal del Ayuntamiento de Albox.

También participaron empresas emblemáticas del mármol como Caicedo Stone, Cuéllar Arquitectura del Mármol, Mármoles Gutiérrez Mena, Mármoles Naturales Macael, Mármoles Orfemar y Piedras Naturales de Chercos.