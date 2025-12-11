Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta impulsa 'La Industria andaluza por bandera', un homenaje al mármol

El delegado de Economía subraya el compromiso de la Consejería con el desarrollo industrial y la internacionalizacióndel sector

R. I.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) acogió ayer el acto denominado 'La Industria Andaluza por Bandera', una iniciativa impulsada por la Consejería ... de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía para poner en valor las raíces históricas del mármol y la piedra, sectores que siguen siendo fuente de riqueza y futuro para la región.

