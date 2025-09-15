La Junta exhibe el músculo del sistema educativo en el inicio del curso de ESO La delegada del Gobierno destaca su «fortaleza» en la inauguración oficial desarrollada en el IES'Carlos III' de Aguadulce

J. SÁNCHEZ Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:11

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, visitó ayer instituto de Enseñanza Secundaria 'Carlos III' en Aguadulce con motivo de la inauguración del curso escolar para 85.440 estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Educación Permanente de personas Adultas, además de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, que se incorporaron a las aulas de los 176 centros educativos que imparten estas enseñanzas en la provincia de Almería.

Martín informó de que a lo largo de este mes, «un total de 177.457 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 12.200 docentes se están incorporando a los 694 centros públicos, concertados y privados de la provincia y lo están haciendo en un proceso que se está ejecutando de forma escalonada y sin ninguna incidencia», lo que revela, en palabras de la delegada de la Junta, «la ejemplar labor de civismo, de coordinación, de planificación y, por su puesto, el enorme esfuerzo del conjunto de la comunidad educativa almeriense que, liderada por el delegado territorial, Francisco Alonso, manifiesta un año más su firme compromiso con la educación en Almería».

Asímismo, destacó la fortaleza y la buena salud del sistema educativo andaluz que arranca este curso académico en la provincia con «más recursos que nunca antes en un contexto de descenso de más de 800 estudiantes en Almería motivado por el descenso de la natalidad». El Gobierno andaluz apuesta una vez más por «el refuerzo de la plantilla docente sumando hasta 390 docentes en Almería, 206 destinados a institutos para una plantilla de 5.767 profesores».

La Junta dice haber convertido el descenso del número de alumnos en una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza con una atención individualizada y adaptada a las necesidades de cada alumno, invirtiendo los recursos disponibles por esa falta de alumnos en atención a la diversidad con la puesta en marcha de medidas como el Plan de Cooperación Territorial en Lengua y Matemáticas que arranca en la provincia de Almería en «72 centros con un total de 133 docentes de refuerzo para la mejora de la competencia lingüística y matemática del alumnado tanto de Primaria como de Secundaria».

También la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, precisó la delegada, está ampliado la oferta formativa de nuestros centros de enseñanza autorizando la etapa pos-obligatoria de Bachillerato en los planes de estudios de institutos como el IES 'Carlos III', que «el curso pasado inició con éxito su andadura con la oferta de los estudios de Bachillerato, que cuentan este curso con alrededor de 120 estudiantes».

Recordó la apuesta de la Junta por la FP que «en Almería rozan ya la cota de los 19.000 alumnos y la oferta para este curso cuenta con un total de 26.580 plazas de nuevo ingreso y con cinco nuevas autorizaciones de ciclos de grado medio». La delegada del Gobierno de la Junta incidió en que la Junta también «ha finalizado un total de 360 obras desde 2019, por un importe de 79,7 millones, mientras que tiene en ejecución en estos momentos otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones», destacando el recién estrenado CEIP 'Bahía del Almerimar' de El Ejido, que ha supuesto una inversión cercana a los 9 millones de euros, y también la ejecución de mejoras de nuestros centros como la ampliación, redistribución de espacios y creación del aula de Necesidades Educativas Específicas que con una inversión cercana a los 160.000 euros se ha acometido en los últimos años en el IES 'Carlos III' de Aguadulce.