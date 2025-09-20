La junta directiva del PP de Almería calienta motores para el congreso regional del partido El presidente provincial ha señalado que los militantes del PP de Almería están «muy ilusionados» con un congreso «abierto a la sociedad» y del que saldrá un equipo «renovado»

El Partido Popular de Almería está inmerso en los pasos a seguir para la celebración del próximo Congreso Regional que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla. Siguiendo los trámites impuestos por los Estatutos del PP, esta sábado se ha reunido la junta directiva provincial para dar conocimiento del reparto de compromisarios que acudirán al Congreso.

El presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha explicado en una nota que la provincia contará con 183 compromisarios electos, 165 pertenecientes al Partido Popular y 12 a Nuevas Generaciones, y 34 natos.

Será en las próximas semanas cuando se lleven a cabo las votaciones para designar en cada comarca las personas que acudirán al cónclave popular en el que Juanma Moreno «volverá a revalidar su cargo como presidente del PP-A», ha indicado la formación.

García ha señalado que los militantes del PP de Almería están «muy ilusionados» con la celebración de un congreso «abierto a la sociedad» y del que saldrá un equipo «renovado» que «seguirá la línea política de la moderación, impuesta por Juanma Moreno, un presidente que desde la Junta de Andalucía ha contribuido a la transformación de la provincia de Almería con la que se ha volcado ejecutando importantes inversiones que los almerienses llevaban años demandando y que nunca llegaban con los gobiernos socialistas», ha dicho.

García Molina ha afirmado que el partido a nivel regional es «clave en el proyecto político de Juanma Moreno» y ha insistido en la necesidad de «seguir trabajando por una tierra, Andalucía», en la que «Almería tiene mucho que decir y aportar».

Por último, ha señalado que «una de las claves» del PP Andaluz y almeriense ha sido «estar al lado de la gente, conocer sus problemas, compartir sus alegrías, trabajar por conseguir un presente y un futuro mejor todos», y eso es lo que van a «seguir haciendo bajo el liderazgo de Juanma Moreno», un presidente «cercano, que ha demostrado con creces su compromiso real con Almería y con los almerienses», ha concluido.