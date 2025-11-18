La Junta destina 5,6 millones a mejorar la climatización de 341 centros educativos

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín Moya, ha informado este martes del nuevo Plan 'Mejora tu centro' dotado inicialmente con ... 5,6 millones de euros para que 341 centros educativos de 66 municipios de la provincia de Almería puedan mejorar sus instalaciones. Esta iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se suma al Plan de Bioclimatización que va a permitir actuar este curso escolar en 7 nuevos centros públicos, hasta alcanzar las 43 actuaciones en Almería desde 2019.

Martín advirtió de que «estas medidas impulsadas por la Junta de Andalucía tienen como finalidad garantizar que el alumnado pueda aprender en condiciones dignas y adaptadas a la realidad climática de Almería» y que «todas las aulas de nuestros centros educativos sean espacios seguros, saludables y confortables».

En relación con el nuevo plan autonómico `Mejora tu centro', orientado principalmente al confort térmico, va a suponer una inversión de «55 millones de euros en Andalucía» y de «5,6 millones de euros en Almería». Este esfuerzo inversor, aseguró Martín, va a quedar transferido de forma directa a los 341 colegios e institutos públicos, «que van a contar con autonomía para que sean los equipos directivos quiénes decidan cuál es la mejor manera de invertir estos fondos en función de sus necesidades reales y específicas».

Las medidas pueden abordar desde la instalación de aparatos de aire acondicionado, bombas de calor, toldos, persianas térmicas, aislamiento, ventilación natural, cubiertas o plantación de árboles y el reparto a los centros educativos se va a efectuar en relación a criterios como el tamaño del centro o la cantidad de alumnos y unidades. Por otro lado, como indicó la delegada del Gobierno la transferencia directa a los centros de los fondos asignados se hará efectiva antes de que finalice 2025.

Aránzazu Martín también recordó que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha finalizado «un total de 36 obras de bioclimatización mediante refrigeración adiabática en centros docentes públicos de la provincia de Almería, con una inversión de más de 7,5 millones de euros».

A estas actuaciones, tal y como precisó la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, «sumamos este curso 2025-2026 otros nuevos siete centros públicos de la provincia de Almería entre los que se encuentran el CEIP 'San José de Calasanz' (Huércal -Overa), el CEIP 'Joaquín Visiedo' (Viator), el CEIP 'La Jarilla' (Huércal de Almería), el CEIP 'Juan Sebastián Elcano' (San Isidro de Níjar- Níjar), el IES 'Retamar' (El Alquián- Almería), el CEIP 'Rafael Alberti' (Almería) el IES 'Francisco Javier Román' (Gádor).

Al igual que en la primera fase, expuso Martín, «estos centros han sido seleccionados sobre la base de criterios técnicos y objetivos, priorizándose aquellos municipios situados en zonas geográficas con severidad climática de verano extrema y habiéndose confirmado in situ la viabilidad técnica de realizar las actuaciones».

Estas iniciativas, como hizo hincapié la delegada a modo de conclusión, «se enmarca en la estrategia global de la Junta de Andalucía por modernizar las infraestructuras educativas en Almería, existiendo hoy un total de 360 actuaciones finalizadas desde 2019 por un importe de 79,7 millones y habiendo en ejecución en estos momentos otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones en los centros educativos de la provincia de Almería».