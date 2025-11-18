Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado de Educación, Francisco Alonso, y la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín. IDEAL

La Junta destina 5,6 millones a mejorar la climatización de 341 centros educativos

Las actuaciones se llevarán a cabo en instalaciones existentes en 66 municipios de la provincia de Almería

J. S.

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:50

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín Moya, ha informado este martes del nuevo Plan 'Mejora tu centro' dotado inicialmente con ... 5,6 millones de euros para que 341 centros educativos de 66 municipios de la provincia de Almería puedan mejorar sus instalaciones. Esta iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se suma al Plan de Bioclimatización que va a permitir actuar este curso escolar en 7 nuevos centros públicos, hasta alcanzar las 43 actuaciones en Almería desde 2019.

