La Junta destaca los controles en granjas y jabalíes salvajes ante la peste porcina

La Junta de Andalucía manda un mensaje de tranquilidad al sector ganadero ante el aumento de casos de peste porcina africana en Cataluña. Ya son ... nueve los casos positivos detectados en jabalíes en Barcelona, pero en Andalucía no se ha registrado ningún caso positivo. «Hay que estar cautelosos y poner en marcha medidas preventivas», manifiestan sin restar importancia al riesgo y la preparación que se necesita ante esta situación.

Antonio Mena, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, ha indicado a IDEAL que desde el Gobierno andaluz se mantienen medidas anuales para proteger a la población porcina frente al virus: «Se hacen controles serológicos estrictos». Esto, también se amplía a «los traslados intracomunitarios de animales vivos o monterías».

En lo que respecta a la población de jabalíes salvajes, Mena ha referido a «los programas de vigilancia pasiva con Medio Ambiente» para mantener a los animales libres de virus. Según el delegado de la Junta, «imperan las explotaciones intensivas por lo que es altísimamente improbable que haya un contagio de jabalí hacia la explotación porcina», zanja.

Hay que recordar que Almería cuenta con 561 explotaciones actuales, de las cuales 344 son profesionales y 217 son de autoconsumo. Las medidas, ya existentes, para proteger a las granjas de este virus son el vallado o doble vallado de los recintos, higiene en la entrada y salida de las granjas, desinfección de vehículos, utilización de monos y acceso restringido, entre otras. «Las medidas siempre han sido estas, pero ahora se les presta especial atención», explica Fernando Acción, representante de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y responsable estatal del porcino, además de ser dueño de una explotación.

«En el sur estamos tranquilos, sin dejar de mirar a Cataluña, aunque creemos que no va a llegar», reflexiona. Además, incluye que en la reunión realizada para los ganaderos andaluces se explicaron las medidas que tienen que tomar y la situación en la que se encuentra Andalucía. «Fuera de peligro, pero sin descuidos», añade. Ahora, su «preocupación e incertidumbre» se centra en el mercado y los precios, no obstante, Mena insiste en que hasta el momento «no ha habido ningún impacto negativo en el mercado ya que los cierres, hasta la fecha, son regionales».