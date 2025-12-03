Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

La Junta destaca los controles en granjas y jabalíes salvajes ante la peste porcina

Pide a los ganaderos extremar las medidas de seguridad en sus ganaderías para que continúen libres del virus como hasta ahora

Leticia M. Cano

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:01

Comenta

La Junta de Andalucía manda un mensaje de tranquilidad al sector ganadero ante el aumento de casos de peste porcina africana en Cataluña. Ya son ... nueve los casos positivos detectados en jabalíes en Barcelona, pero en Andalucía no se ha registrado ningún caso positivo. «Hay que estar cautelosos y poner en marcha medidas preventivas», manifiestan sin restar importancia al riesgo y la preparación que se necesita ante esta situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ejido realiza un operativo especial en establecimientos de dos calles del municipio
  2. 2 La autopsia confirma la «muerte súbita» de la bebé de 15 meses en Almería
  3. 3 «¿Por qué se lo llevan? Si es muy bueno, no ha hecho nada malo»: las lágrimas detrás de la redada policial
  4. 4 «Quería que mi primera visita institucional fuera a Roquetas porque Gabriel Amat es un referente»
  5. 5 Adornos navideños en el balcón: cuándo hay que pedir permiso a la comunidad
  6. 6 Más de 250 enganches, 15 detenidos, 7 armas y dos toneladas de droga en una macrooperación en Almería
  7. 7 Supersubmarina y La Desértica, entre los premiados por El Saliente
  8. 8 Â¿Me debo preocupar si me levanto por la noche a hacer pis?
  9. 9 Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial
  10. 10 Las 561 granjas de Almería, bajo control y sin peligro ante la peste porcina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta destaca los controles en granjas y jabalíes salvajes ante la peste porcina

La Junta destaca los controles en granjas y jabalíes salvajes ante la peste porcina