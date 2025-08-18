Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta comenzará a final de verano las obras de accesibilidad en 144 viviendas públicas en El Puche

Se llevarán a cabo en un plazo de ejecución de seis meses y supondrán intervenciones en las zonas comunes de nueve edificios

A. Maldonado

Almería

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:44

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), comenzará a final de este verano las obras para mejorar la accesibilidad de nueve edificios en la barriada El Puche, que albergan 144 viviendas públicas en régimen de alquiler de la Junta de Andalucía.

Los trabajos tendrán lugar en los bloques 1, 3, 5, 6, 7, 11 y 17 de la calle Manolo Caracol y los números 1 y 10 de la calle Antonio Mairena, y será la empresa Serveo Servicios SAU, que ha resultado la adjudicataria de esta intervención, la que los lleve a cabo con un presupuesto de 62.534 euros y un plazo de ejecución de seis meses, a contar a partir del inicio.

Este proyecto de mejoras que se va a acometer en la zona Puche-Norte consiste en la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de rampas en los nueve edificios objeto de la intervención.

Las obras se completarán con la sustitución de las actuales puertas de acceso a los edificios, donde se colocarán otras de medidas adecuadas para personas que tengan que desplazarse en sillas de ruedas.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho hincapié en «el compromiso del Gobierno andaluz de acometer las adecuaciones necesarias para que las viviendas públicas sean confortables y accesibles. Con este objetivo pusimos en marcha un plan de accesibilidad para garantizar el acceso a estas viviendas de forma autónoma y segura y, fundamentalmente, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y con movilidad reducida».

