La Junta ha cancelado 670 licencias de pisos turísticos en Almería en año y medio

La Consejería de Turismo ha cancelado 670 licencias de viviendas de uso turístico en la provincia de Almería desde la entrada en vigor de la nueva normativa autonómica sobre esta materia, en febrero de 2024. La directora general de Ordenación Turística de la Junta, Elena Baena, precisa que, de esas autorizaciones revocadas, 325 corresponden al pasado año y 345 a los seis primeros meses de 2025. En toda Andalucía han sido más de 9.200 las autorizaciones eliminadas.

En declaraciones a IDEAL, Baena señala que estas actuaciones de control se reforzarán con la inminente puesta en marcha de los grupos Titán, una nueva unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, que patrullará tanto las calles como las plataformas digitales para detectar viviendas que operan al margen de la legalidad turística o urbanística. Estos grupos estarán activos en todas las capitales andaluzas y contarán con agentes formados en normativa turística y de consumo, que podrán proponer sanciones económicas, la retirada de licencias o incluso la clausura de inmuebles en caso de infracción grave.

La responsable de Ordenación Turística detalla que la Consejería está ultimando el protocolo operativo que regirá la actuación de estos policías especializados, quienes «en breve comenzarán su labor de vigilancia y control», tanto en las plataformas digitales donde se ofertan estas viviendas como en inspecciones físicas sobre el terreno, especialmente en zonas con alta presión turística como Almería capital, Mojácar, Roquetas de Mar o Níjar, donde se concentran buena parte de las viviendas de uso turístico registradas en la provincia. «Habrá ciberpatrullas que rastreen la oferta en internet y también presencia física en las calles», remarcó Baena.

En paralelo, la Junta mantiene su plan de lucha contra la clandestinidad del alquiler turístico, con el objetivo de proteger tanto a los residentes como a los usuarios y preservar la calidad del destino Andalucía. «Estamos avanzando mucho en nuestra capacidad de control digital. Hemos firmado convenios de colaboración con los ayuntamientos, incluido el de Almería, para coordinarnos y compartir datos que faciliten la inspección y la regulación de estos alojamientos», explica la directora general.

Gracias a estos convenios, los ayuntamientos andaluces —y en especial los de ciudades con potencial turístico como Almería— pueden participar activamente en la detección de irregularidades y en la aplicación de los mecanismos de control que prevé la normativa autonómica. Así, cuando un propietario solicita el alta de un piso turístico en una zona clasificada como tensionada, el sistema emite un aviso automático alertando de que existen restricciones urbanísticas que podrían suponer la denegación del registro o incluso la apertura de un expediente sancionador en caso de persistir en el trámite.

Los motivos para la cancelación de las viviendas turísticas en la provincia son diversos, desde deficiencias administrativas, como la falta de la correspondiente declaración responsable, hasta incumplimientos de la normativa urbanística o turística, como no cumplir con la superficie mínima por huésped, no garantizar el acceso adecuado a la vivienda o no disponer del equipamiento obligatorio, como un botiquín de primeros auxilios.

Registro único estatal

Estas actuaciones de la Junta se solapan en el tiempo con la entrada en vigor, desde el pasado 1 de julio, del registro único estatal de alquiler turístico, gestionado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde esa fecha, los propietarios que quieran alquilar viviendas a través de plataformas como Airbnb o Booking están obligados a inscribirse también en este registro nacional.

En la provincia de Almería, a inicios de julio había 2.860 viviendas inscritas en el registro andaluz, una cifra todavía alejada de provincias como Málaga o Granada, aunque se prevé que la cifra aumente conforme los propietarios completen los trámites ante el registro estatal. La Junta de Andalucía, no obstante, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto estatal 1312/2024, al considerar que invade competencias autonómicas en materia de vivienda y turismo y que su rango normativo no es suficiente para modificar lo que ya establece la legislación superior en estas materias.

A juicio de Baena, el decreto estatal «se extralimita respecto al reglamento europeo sobre la transparencia en el alquiler turístico de corta duración y genera confusión entre los propietarios y las administraciones». Además, critica la falta de transparencia del ministerio sobre los criterios que están motivando la revocación de solicitudes de inscripción: «Sabemos que a finales de junio había en Andalucía 45.000 viviendas que habían solicitado la inscripción, y a 5.500 se les había revocado la solicitud, pero desconocemos los motivos».

Nuevas herramientas

El control del turismo residencial no se queda ahí. La Junta también ha aprobado el Decreto 31/2024, que permite a los ayuntamientos regular y limitar el número de viviendas turísticas en función de criterios objetivos, y el Decreto-ley 1/2025, que faculta a las administraciones locales para suspender temporalmente, hasta por tres años, las licencias o declaraciones responsables para nuevas viviendas turísticas en zonas concretas o en todo el término municipal, si así lo justifican razones de interés general.

En Andalucía, ciudades como Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga o Sevilla ya han aplicado estas limitaciones mientras tramitan la modificación de sus planes generales de ordenación urbanística. En el caso de Almería, el Ayuntamiento mantiene su colaboración con la Junta para explorar la aplicación de estas herramientas en barrios con alta densidad turística o saturación urbana, como el Casco Histórico, Zapillo o la zona de Cabo de Gata, donde el crecimiento del turismo de apartamentos podría generar tensiones con el uso residencial tradicional.

Asimismo, la Junta ha implementado un sistema de avisos preventivos en el proceso de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía que alerta a los propietarios cuando el inmueble que desean registrar se ubica en una zona con restricciones. Si pese a ese aviso el propietario sigue adelante y se detecta que la normativa urbanística se incumple, la Junta puede iniciar un procedimiento para la cancelación de la inscripción y la imposibilidad de volver a registrar la misma vivienda durante un año.

«Nuestro objetivo es que el turismo en Andalucía sea un motor económico sin que afecte negativamente a la convivencia en los barrios ni al acceso a la vivienda de los residentes. Por eso estamos dotando a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para controlar este fenómeno, dentro de un modelo sostenible, equilibrado y de calidad», concluye Baena.