La Junta aprueba el proyecto de la agrupación de vertidos de Almadraba, Cabo de Gata y Fabriquilla e inicia los trámites para su licitación

Fernández-Pacheco se reúne con la alcaldesa de Almería para seguir avanzando en proyectos en materia de agua

R. I.

Almería

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:17

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural aprobará en los próximos  días el proyecto para la construcción de la agrupación de vertidos de los núcleos  Almadraba, Cabo de Gata y Fabriquilla, en la capital almeriense, e iniciará los trámites necesarios para su licitación, que está prevista para este segundo semestre del año.  

Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón  Fernández-Pacheco a los medios de comunicación, acompañado por la alcaldesa de  Almería, María del Mar Vázquez, momentos antes de que ambos dirigentes mantuvieran  una reunión para seguir avanzando en proyectos en materia de aguas, entre ellos, esta  futura agrupación de vertidos en la zona este de Almería.  

El consejero ha destacado la «magnífica» colaboración existente entre ambas  administraciones, mostrándose convencido de que es fundamental para agilizar todos  los asuntos, como por ejemplo la construcción de los terciarios de El Bobar y El Toyo,  fundamentales para el riego agrícola en la Vega de Almería y que facilitarán hasta  16 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas. 

En virtud del protocolo que firmaron ambas instituciones, el Ayuntamiento de Almería se  va a hacer cargo de redactar los proyectos, así como de licitar y ejecutar las obras,  mientras que el Gobierno andaluz las financiará y aprobará las concesiones a los  usuarios.  

Otro de los asuntos que también se abordarán serán las obras de mejora de la  desaladora de Almería, cuyo proyecto se está redactando en estos momentos, y de cuya  financiación se hará cargo el Ejecutivo andaluz, al tratarse de una actuación de interés  de la Comunidad autónoma. 

Apuesta por la capital y su área metropolitana 

Fernández-Pacheco ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno en  materia de obra hidráulica en la capital almeriense y su área metropolitana con cinco  proyectos finalizados desde 2019 por 32,5 millones de euros. Se trata, en concreto, de  la conexión del depósito de La Pipa con San Cristóbal; la reparación del encauzamiento  del río Andarax; el proyecto y obra de la EDAR El Cautivo, en Níjar; la agrupación de  vertidos también en El Cautivo, Níjar; y la obra de terminación del abastecimiento en  alta del Bajo Andarax.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a la Junta  de Andalucía «su colaboración, cercanía, sensibilidad hacia nuestra tierra y su  compromiso con el agua y con las necesidades hídricas de la ciudad, solucionando  problemas que llevaban años enquistados». 

«Gracias a ese compromiso, traducido en hechos, la ciudad de Almería es la única  capital de Andalucía que tiene garantizado el suministro de agua de forma permanente;  nuestros agricultores van a poder contar con más hectómetros de agua regenerada para  sus cultivos, o Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla van a tener red de  saneamiento y de pluviales, que es una demanda histórica de los vecinos», ha concluido  la alcaldesa.

