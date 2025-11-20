La Junta apela a la «presunción de inocencia» en la investigación del Caso Mascarillas de Almería

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha apelado a la «presunción de inocencia» y ... al «respeto absoluto» al trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Poder Judicial ante la investigación abierta tras la detención este martes del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a otros cuatro arrestados en la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

A preguntas de los periodistas durante su visita al instituto de Educación Secundaria Albaida de la capital, Castillo ha señalado que las actuaciones en marcha responden a unas investigaciones de las que solo se tiene conocimiento «por los medios de comunicación».

La titular andaluza de Educación ha insistido en que «no cabe una valoración» y ha expresado que espera que los detenidos «puedan demostrar su inocencia como un principio básico de cualquier procedimiento democrático».

Los cinco detenidos han llegado en la mañana de este jueves a la Ciudad de la Justicia de Almería para declarar ante el juez tras dos noches en dependencias de la Guardia Civil, en el marco de una investigación que apunta al presunto cobro de comisiones mediante contratos irregulares vinculados a la institución provincial.