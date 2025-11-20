Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta apela a la «presunción de inocencia» en la investigación del Caso Mascarillas de Almería

La consejera de Educación también ha pedido «respeto absoluto» al trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Poder Judicial ante la detención del presidente de la Diputación

Europa Press

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha apelado a la «presunción de inocencia» y ... al «respeto absoluto» al trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Poder Judicial ante la investigación abierta tras la detención este martes del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a otros cuatro arrestados en la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

