El consejero de Innovación interviniendo en el I Foro Andaluz de Defensa y Seguridad. IDEAL

La Junta activa una Estrategia para posicionar a Almería como polo clave de innovación en Defensa

Villamandos dice que Andalucía aspira a liderar a nivel nacional la innovación en este sector apoyándose en un ecosistema con más de 3.000 millones en facturación y 35.000 empleos

J. S.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este martes la creación de un grupo de trabajo público-privado para ... la elaboración de la que ha denominado Estrategia de Impulso del Sector de la Defensa en Almería. Horizonte 2030. Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del I Foro Andaluz de Defensa y Seguridad que se está celebrando en el Parque Científico y Tecnológico de Almería (PITA), que ha congregado a numerosas instituciones, a importantes empresas tractoras del sector, a empresarios almerienses y a diversas startups tecnológicas.

