La Junta abre expediente sancionador a Playas por haber instalado la ducha en La Fabriquilla Vista general de la playa de La Fabriquilla, en la capital almeriense. El Ayuntamiento habría invadido el dominio público sin autorización en una zona además que pertenece al Parque Natural Cabo de Gata SERGIO GONZÁLEZ HUESO Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:47

El Ayuntamiento de Almería se expone a una sanción administrativa tras haber instalado este verano una ducha en la playa de La Fabriquilla sin haber obtenido el permiso preceptivo de la Junta de Andalucía, administración competente en estas materias.

Según informaron fuentes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Ejecutivo andaluz en Almería, el área de Playas municipal habría «invadido un espacio de dominio público sin autorización» con la instalación de una infraestructura que sigue instalada en una zona además que pertenece al Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.

Precisamente su emplazamiento es uno de los problemas que los técnicos de la Junta han visto en la ducha de La Fabriquilla, que fue una de las novedades que el Ayuntamiento de Almería había incorporado al Plan de Playas de la capital para esta temporada. Fue precisamente cuando el área propuso hacer estos cambios a la Junta cuando obtuvo una primera negativa contra la que alegó sin mucho éxito.

Desde Medio Ambiente cuestionaron la idoneidad de esta instalación al entender que incumplía claramente la normativa vigente en la materia. La zona de la ducha era «incompatible con la instalación de servicios relacionados con actividades balnearias», apuntaba el informe autonómico, que también hacía constar que la ducha no era desmontable. Según la Junta se había construido sobre un bloque de hormigón que había sido levantado «ex profeso». Esto no estaría permitido por la Ley de Costas, por lo que tampoco podría incluirse en el Plan de Playas. A pesar de que la Junta conminó al Ayuntamiento con la presente resolución a que quitase la ducha, que se había instalado además al margen de los permisos pertinentes, el Ayuntamiento decidió mantenerla todo el verano para no dejar sin este servicio a los vecinos.

Evidentemente esto ha implicado la apertura de un nuevo expediente sancionador que tendrá que resolverse en los próximos meses. Por parte del Ayuntamiento de Almería se anunció ayer que se alegará contra un expediente que creen «injusto». Opina así el concejal delegado Juanjo Alonso, quien reconoció a IDEAL que aún no tenía constancia de que la Junta hubiera abierto este procedimiento.

En todo caso explicó que alegarán ya que por ejemplo la ducha es «desmontable completamente» en contra de lo que consideran los técnicos de Medio Ambiente. No obstante, señaló que esta será retirada una vez que acabe la temporada de playa este año. Por otro lado, explicitó que «no dejarán sin ducha a los vecinos». «Si la Junta se niega para el año que viene, tendrán que ser ellos quienes se lo expliquen a toda La Fabriquilla», concluyó.