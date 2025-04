El juicio con jurado contra el presunto autor del crimen machista de Pescadería arranca esta semana El Ministerio Fiscal incide en el ataque repentino sufrido por la víctima, quien no habría tenido oportunidad de defenderse de manera «eficaz»

Europa Press Almería Sábado, 19 de abril 2025, 10:58

La Audiencia Provincial de Almería va a acoger la próxima semana el juicio con tribunal de jurado contra Y. J., el acusado del crimen machista que acabó con la vida de Zouhr B., la cual fue asesinada en presencia de sus hijos de corta edad en la vivienda que todos compartían en la calle Galera, del barrio capitalino de Pescadería, el 7 agosto de 2023.

La fiscal pide para el acusado 25 años de prisión al atribuirle un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género al considerar que ejecutó un plan para matar a su esposa, a la que habría sometido «a un cierto control» desde que llegaron a España «como manifestación de su desprecio a su condición de mujer».

La vista oral tiene previsto arrancar el próximo miércoles con la selección de los miembros del jurado y la declaración del único acusado, toda vez que el juicio se desarrollará durante tres jornadas más antes de la entrega del objeto de veredicto, conforme el cronograma planificado.

El Ministerio Público da cuenta de las restricciones a las que el hombre de 33 años habría sometido a su mujer, de 27 años, con la que se «obsesionó» y a la que no dejaba ni salir de casa ni relacionarse con otras personas así como tampoco hablar de su existencia, conforme al escrito de acusación provisional consultado por Europa Press.

El presunto autor material de los hechos, que se mantiene en prisión desde su arresto policial, fue descubierto por las autoridades en la escena del crimen mientras sujetaba a su bebé después de que sus otros dos hijos pequeños, un niño de nueve años y una niña de ocho, salieran corriendo a casa de un vecino para avisar de lo que había ocurrido.

Sostiene la fiscal que el acusado, con ánimo de «posesión y dominación» sobre la víctima, urdió un plan para acabar con su vida en la tarde del 7 de agosto cuando todos se encontraban en la vivienda, de modo poco antes de las 17,45 horas se habría dirigido a la cocina donde la mujer daba el biberón a su bebé de cuatro meses.

Una vez allí, habría empuñado un cuchillo de once centímetros de hoja con el que de manera «súbita» e «inesperada» habría efectuado varios cortes -cuatro de ellos de notoria profundidad- en la zona del cuello de la mujer, quien de alguna manera habría intentado defenderse con sus manos sin conseguirlo.

En este sentido, el Ministerio Fiscal incide en el ataque repentino sufrido por la víctima, quien no habría tenido oportunidad de defenderse de manera «eficaz» no solo por no esperar una agresión como esa en el seno de su hogar por parte de su marido sino porque además sostenía en sus brazos a su bebé, lo que la colocaba aún más en una posición de inferioridad ante un hombre armado y «con mayor vigor físico».

El acusado, que dejó a la víctima en el suelo, se quedó con el bebé en brazos en el salón de la vivienda, donde esperó la llegada de la Policía Nacional, avisada a través del 112 por la mediación de un vecino. Los agentes que lo hallaron encontraron además evidentes vestigios del crimen.

Según la versión policial, el hombre habría ofrecido una «resistencia moderada» a su arresto para lo que habría usado al bebé como «escudo» aunque la Fiscalía, que no observa daños físicos a los menores, no se pronuncia sobre este extremo en su acusación y expone que sujetaba de forma «estática» al lactante con los brazos estirados. La intervención de los agentes también permitió recuperar el arma, hallada en el fregadero de la casa.

Con ello, la fiscal solicita además de las penas privativas de libertad, la retirada de la patria potestad de sus tres hijos así como la prohibición de comunicarse o acercarse a ellos a menos de 500 metros durante un periodo de 30 años, más cinco años de libertad vigilada y el pago de 700.000 euros en indemnizaciones a los menores y los padres de la mujer asesinada.

El hombre, que carecía de antecedentes penales, se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial tras ser puesto a disposición de la juez. Según los datos de la Delegación de Gobierno de Andalucía, ninguno de los implicados estaba registrado en el Sistema Viogén ni en el marco de esta relación ni por relaciones anteriores, con lo que no constaban malos tratos con anterioridad.

El crimen de Zouhr, que dio lugar a un día de luto oficial en la ciudad de Almería, fue el primer caso de violencia de género registrado en la ciudad en 2023, el décimo en Andalucía y el 33 de ese año en España.

El teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600000016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.