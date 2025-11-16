A juicio con jurado un hombre acusado de matar a otro con un mazo y un destornillador en Vícar

La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este miércoles el juicio con jurado contra un hombre acusado de causar la muerte de otro en una ... vivienda situada en el municipio almeriense de Vícar, donde habría utilizado un mazo y un destornillador para asestar un golpe en la cabeza y varios pinchazos en el cuello.

La Fiscalía tiene previsto solicitar 20 años de prisión por un delito de asesinato consumado, además de tres meses de multa a razón de diez euros diarios por un delito leve de hurto, con arresto personal en caso de impago. Asimismo, el ministerio público plantea que el procesado indemnice con 120.000 euros a la viuda y con 100.000 euros a cada uno de los dos hijos.

La acusación particular sostiene la misma calificación por asesinato, añade el apartado tercero del artículo 139 del Código Penal y aprecia un delito de robo con violencia, mientras que la defensa reclama la absolución «por no ser participe de los hechos».

Según recoge el auto, consultado por Europa Press, el acusado que no contaba con antecedentes penales, residía en una vivienda del paraje Canal del Pozo Escudero que era propiedad del fallecido y que estaba comunicada con la casa en la que este vivía.

Antes de la compra del inmueble, el procesado ocupaba la vivienda con autorización del anterior propietario «sin pagar nada». Cuando el nuevo dueño le pidió que la abandonara, el hombre se negó, lo que generó «una situación tensa entre ambos».

Los hechos tuvieron lugar el 10 de enero de 2023, cuando el acusado acudió a la vivienda de la víctima con un destornillador de 15 centímetros --con 11,3 centímetros de mango y una punta de seis milímetros-- y un mazo de 1.450 gramos.

Con estos objetos le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza y «varios pinchazos» en el cuello que le causaron fracturas, heridas penetrantes y lesiones de diversa extensión en el rostro, el tórax, el abdomen y las extremidades. Tras la agresión el acusado se habría apoderado de un teléfono móvil de la víctima y se dio a la fuga.

El tribunal ha admitido las pruebas propuestas por las partes, que incluyen el interrogatorio del acusado, la testifical de varios agentes de la Guardia Civil y de tres personas del entorno de la víctima, así como las periciales de especialistas en biología forense, médicos forenses y un tasador.

Las sesiones del juicio están fijadas para los días 19, 20, 21, y 24 de noviembre, a las 9,30 horas, en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Almería, donde se procederá también a la constitución del jurado popular.