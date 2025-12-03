A juicio este jueves dos presuntos pilotos de una patera que quedó sin rumbo tras huir del Frontex

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este jueves el juicio contra dos acusados de pilotar una patera en la que iban otros 22 ... ocupantes la cual quedó a la deriva tras protagonizar una huida a gran velocidad después de que fuera divisada por una embarcación del Frontex en aguas próximas a Cabo de Gata.

La Fiscalía apunta en su escrito de acusación provisional, con el que pide siete años de prisión para cada uno de los acusados, que los pilotos obligaron a los inmigrantes a arrojar por la borda los tres bidones de combustible aún disponibles de los 15 con los que iniciaron la travesía para aligerar peso y así «alcanzar más velocidad» para escapar de las autoridades.

La medida realizada durante la persecución permitió a los pilotos de la patera alcanzar su propósito y evitar la acción del Frontex, si bien más tarde se quedaron a la deriva por la falta de combustible, de modo que tuvieron que ser rescatados por una embarcación de Salvamento Marítimo a unas seis millas náuticas de Punta Polacra, en Níjar.

Los inmigrantes estuvieron cerca de ocho horas en el mar antes de ser rescatados durante la mañana del 21 de octubre de 2024 en una embarcación semirrígida provista de un motor de 300 caballos y de reducidas dimensiones, hasta el punto en que nada más iniciarse el viaje, uno de los acusados se habría desecho de dos de los bidones de gasolina que transportaban para hacerse hueco.

La Fiscalía sostiene que ambos acusado actuaron «con pleno conocimiento de estar obrando contra lo establecido en la legislación española en materia de inmigración» y con la «intención de enriquecerse de forma ilícita» a través de su colaboración con organizaciones criminales para el traslado ilegal de personas desde la costa de Argelia.

La patera era «totalmente inadecuada para el número de inmigrantes que la ocupaban» así como para realizar una travesía cuya peligrosidad se habría visto aumentada por las grandes velocidades que se alcanzaron a bordo de la misma, lo que hizo incluso que entrara agua en la embarcación.

Los inmigrantes también carecía de aparatos de comunicación, equipos de ayuda a la navegación o chalecos salvavidas, toda vez que la presencia de grandes cantidades de gasolina para alimentar el motor durante la navegación constituía, además de un peso extra para la nave, un «gran riesgo de incendio o deflagración».

La navegación se realizó en su mayor parte en horas nocturnas, con vientos variables de fuerzas 2 a 4, que oscilan entre los 4 y 16 nudos, y el estado de la mar de rizada a marejada, existiendo un riesgo de quedar a la deriva ante cualquier avería, y a una gran distancia de la costa, sin ningún tipo de comida o bebida.