Las palabras que Ana Julia se repetía, según el instructor del caso: «Ana, tranquila, no vas a ir a la cárcel»

El instructor, durante su comparecencia en la Audiencia Provincial. / M. C. El instructor, teniente de la Benemérita, ha relatado con detalle las últimas horas del periplo de la acusada desde que acompañó a Ángel a un hotel en Las Negras donde iba a tener un encuentro con periodistas y hasta que es arrestada

La acusada de la muerte violenta de Gabriel se dio aliento a si misma y se intentó convencer de que, pese a que la investigación pudiera cernirse sobre ella, no acabaría entre rejas. En su declaración ante el tribunal, el guardia civil que instruyó la investigación policial que permitió el hallazgo del cadáver y la detención de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, ha recordado que en las grabaciones sonoras efectuadas en el vehículo que utilizó la procesada se pudo escuchar cómo ella se daba ánimos a si misma y se decía que no iba a acabar entre rejas. «Se le escucha decir: 'Ana, tranquila, no vas a ir a la cárcel», ha relatado el agente con total vehemencia.

El instructor, teniente de la benemérita, ha relatado con detalle las últimas horas del periplo de la acusada desde que acompañó a Ángel a un hotel en Las Negras donde iba a tener un encuentro con periodistas y hasta que es arrestada, minutos después, a la entrada de su garaje. Ese día, ha narrado, Quezada fue seguida por varios vehículos, cuatro o cinco, de la Guardia Civil. Así es observada llegando a la finca de Rodalquilar en la que estaba enterrado el pequeño Gabriel y se ve cómo ella, tras fumar y jugar con su perro, abre el maletero, saca «unas mantas», saca de un hoyo «lo que morfológicamente parece una persona» y la introduce en el vehículo. «Un agente toma secuencia a secuencia fotografías de todo», advierte el instructor.

Desde ese momento, relata, Quezada encara el camino a Vícar conduciendo «de manera errática» y llegando incluso a cruzar Almería y caminar por un camino más prolongado del razonable para ir de Rodalquilar hasta La Puebla, localidad en la que residía. «Pensábamos que quería deshacerse del cuerpo tirándolo al mar», ha expuesto el agente de la benemérita.

Entonces, y tras descartar que haya alguien más relacionado con el suceso o que conociera los hechos, justo en el momento en el que va a acceder al garaje de la vivienda, se le cierra el paso. «En el momento en el que para el vehículo y le decimos que abra el maletero ella dice que ahí no hay nada, que solo hay un perro». El agente encontró sin embargo el cadáver del pequeño.

Controlar el cuerpo

El agente policial ha explicitado asimismo su convencimiento de que las visitas diarias de Ana Julia Quezada a la casa de Rodalquilar respondían a la necesidad de controlar que el cadáver del pequeño Gabriel se encontraba oculto.

«El 98% de los días fue a Rodalquilar», ha rememorado el agente instructor. «Mi convicción es que como tenía niño enterrado de forma temporal, quería verificar. Ella decía que es que allí se encontraba en paz y tranquilidad. Pero realmente quería verificar que ninguna alimaña hubiera escarbado al olor de un cuerpo putrefacto. Por ello, iba, diez minutos y volvía», ha dicho el teniente. «Esos días llovió lo que nunca ha llovido en Almería», insistió el teniente en su argumentación.

El agente policial puso de relieve asimismo cómo Quezada ejerció casi de portavoz de Ángel, entonces su pareja sentimental, alegando que «no estaba en disposición». «Cada vez que llamábamos a Ángel, ella era la que hablaba, la que asumía el protagonismo. Con lo cual, iba sabiendo lo que ocurría y podía anticiparse», ha dicho.

Además, el agente ha apuntado a que Ana Julia apenas llevaba consigo «diez o doce» pastillas de Diazepam cuando fue arrestada. «Muy pocas, dos blister». Algo que, inicialmente, contrasta con la versión de Quezada según la cual se dirigía a la vivienda a ingerir masivamente medicamentos para quitarse la vida. «No había más de diez o doce, poca cantidad», subrayó. A la pregunta de la defensa sobre si había más fármacos en casa, el teniente lo negó.