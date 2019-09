Ana Julia Quezada: «Le puse la mano en la boca para que se callase y cuando le solté no respiraba» La acusada de la muerte de Gabriel Cruz asegura que pretendía dejar el cuerpo de Gabriel en el garaje de Vícar, escribir dos cartas de confesión y suicidarse justo cuando la arrestaron con el cadáver del niño en el maletero MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 10 septiembre 2019, 12:38

La autora confesa del crimen del pequeño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha reconocido en la sala que fue ella la que dio muerte al pequeño por asfixia, pero en su descargo ha mantenido la versión de que todo fue fruto del infortunio durante una discusión con el pequeño cuando éste portaba -supuestamente- un hacha entre sus manos. Durante el interrogatorio de la fiscal, Elena Fernández, Quezada ha asegurado que tras acudir con Gabriel a Rodalquilar para airear la vivienda familiar que estaban arreglando ella y Ángel, el padre del niño, el pequeño habría entrado a la vivienda con un hacha que habría encontrado en la zona del jardín. Y según su relato, tras reprocharle que hubiese cogido la herramienta, el niño le habría respondido con malas palabras.

«Le puse la mano en la boca para que se callase y cuando le solté no respiraba», ha dicho entre sollozos Ana Julia Quezada, que ha declarado durante casi dos horas sólo a cuestiones de la Fiscalía (se ha negado a responder a la acusación particular que ejercen los padres del niño).

«Cuando le solté le puse la mano en el pecho y no respiraba. Y me quedé de pie, bloqueada», ha defendido Quezada en su relato ante el tribunal. «Después me puse a fumar como loca. Salía, entraba, salía, entraba, no sabía lo que hacía. Veo una pala y decido hacer un agujero», zanja en la que ocultó, ha dicho, el cuerpo del menor.

«Quería que me cogieran»

Desde ese momento, según la versión de Quezada, su única obsesión era la de confesar. «Fui a Rodalquilar a ver si podía decírselo a alguien. Llegué y había muchos familiares de Ángel y no pude, no pude decirlo. No pude. No pude. Ni a mi hermana se lo pude decir que tengo máxima confianza. No pensé nada. Pensé que le había quitado la vida a un niño. ¿Cómo le digo yo a Ángel?», ha relatado mientras ofrecía una versión que la fiscal ha subrayado como contradictoria con lo confesado durante los últimos doce meses. Especialmente cuando Quezada ha asegurado que también dejó un rastro falso, una camiseta del menor, durante la búsqueda con el objetivo de que la Guardia Civil le diera captura. «Usted ha mantenido que era para darle esperanzas al padre, es la primera vez que dice esto», ha alegado la fiscal Fernández.

Por otra parte, Quezada se ha reconocido en el reportaje fotográfico con el que la Guardia Civil, que investigaba los hechos, captó a la acusada la misma mañana de su detención sacando el cuerpo del niño de una zanja en Rodalquilar. Ahora bien, ha asegurado que su pretensión volvía a ser el que se encontrara el cuerpo del niño ante su imposibilidad -ha asegurado- de confesar y entregarse. «El cuerpo de Gabriel pensaba dejarlo en el garaje de la casa de Vícar. La finalidad era la de dejar a Gabriel en el garaje y subirme a casa. Escribir dos cartas, una para Ángel y otra para mi hija, explicándoles lo que había pasado y pidiéndoles perdon. Dejarle comida y bebida al perro y tomarme todos los medicamentos que llevaba y tumbarme en el sofá», ha dicho. Quezada, ha insistido la fiscal, nunca habló de su intención de quitarse la vida durante los 18 meses transcurridos entre su arresto y la vista oral del juicio.

La sesión continúa ahora con el interrogatorio por parte de los letrados de la defensa.