La hija de Quezada pide declarar sin tener que ver a su madre

A distancia y con la petición expresa de «no ver a la acusada», la hija de Ana Julia Quezada ha declarado esta mañana en la segunda sesión de la vista oral contra su madre, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, con quien, ha dicho, no tiene «ningún trato» desde que ocurrieron los hechos por los que desde ayer se sienta ante un tribunal popular. «Me llamó desde la cárcel. Fue una conversación de que no duró ni un minuto«, ha explicado sobre una relación materno filial que no le »sienta bien«. Tampoco tenía, ha indicado, un vínculo estrecho antes de aquel 27 de febrero de 2018: «Se fue a vivir a Almería y hablábamos esporádicamente por Whatsapp».

No obstante, cuando a medianoche del primer día de la desaparición del pequeño recibió una llamada telefónica de su «distante e independiente» madre acudió a Níjar «de corazón» para cooperar en la búsqueda, pernoctando en la vivienda de Las Hotichuelas Bajas de la abuela paterna del fallecido. «Ella (Quezada, su madre) sabe cómo soy yo y que, por mucho que no tenga relación con ella, iba a ayudar», ha respondido a una de las preguntas de la fiscal, durante el interrogatorio de este martes en el que ha admitido que «nunca podía haber sospechado que había sido ella», añadiendo que «es mi madre y eso no cabe en ninguna cabeza».

Fue ella, la única hija viva de Ana Julia Quezada tras la muerte de su hermana de madre en 1996 en Burgos, quien acompañó a la procesada a la finca de Rodalquilar en la que había dado muerte y enterrado el cuerpo de Gabriel Cruz en una jornada en la que le dijeron que había que «separar» a su madre de su entonces pareja, Ángel Cruz.

«Le pregunté qué quería hacer», a lo que contestó que quería visitar la casa de Rodalquilar donde ya había enterrado al pequeño días atrás. Allí vio «un montón de sillas apiladas», a saber, sobre el lugar en el que se encontraban los restos del niño fallecido y, al confirmar que no se había buscado por aquella zona, rastreó los alrededores sin hallar nada. A Quezada durante esta visita le dio, de acuerdo a su testimonio, «ansiedad» por «arreglar» unos tablones que había en la piscina que fueron, según el relato de los hechos de la Fiscalía, colocados sobre el lugar en el que se encontraba el cadáver. Finalmente, cuando no llevaba «ni 20 minutos» su madre le dijo «vámonos y dejadme en casa». Y así lo hizo.Ha reconocido al respecto que le resultó «extraño» que esta visita fuera «breve y rápida».

También se ha abordado durante este interrogatorio la llamada realizada por Ana Julia al psicólogo de Patricia Ramírez, testigo de este juicio oral que ha pasado también esta mañana por la Sala del Jurado, en la que la madre le pidió que le hablara del carácter de su expareja o un «rifirrafe» que mantuvo con la madre del niño al que quitó la vida durante los días de búsqueda. Al respecto, ha confesado que se sintió «usada» para tratar de inculpar a este hombre. Ha aludido, además, que en un momento dado su madre le dijo que Patricia Ramírez era «un hija de puta» que «debía dinero a mucha gente».

Ha negado la hija de 25 años de Quezada, por otro lado, que su progenitora le hubiera insinuado la posibilidad de quedarse con las propiedades de la familia de Ángel Cruz aunque sí que le dijo en alguna ocasión que podría buscar trabajo en Almería.