La declaración de Quezada se retrasa a mañana martes ALICIA AMATE La fiscal Elena Fernández advierte de que El Niño «no tuvo opción alguna de salir con vida» | La defensa cree que el menor pudo estar entre 45 y 90 minutos con vida desde que se le golpeó por primera vez MIGUEL CÁRCELES Lunes, 9 septiembre 2019, 15:33

La versión de Ana Julia Quezada, en prisión provisional desde que en marzo del pasado año se le detuviese cuando trasladaba el cadáver del pequeño en el maletero del coche, no podrá conocerse hasta mañana. La magistrada que preside el juicio por la muerte violenta de Cruz, Alejandra Dodero, ha pospuesto para mañana su interrogatorio después de un prolongado trámite de selección del jurado que se ha prolongado por más de dos horas y que ha acabado con la constitución al borde del mediodía. La decisión de Dodero supondrá juntar en una misma jornada de declaraciones el interrogatorio a la autora confesa del crimen, Quezada, y de los padres y familiares del menor, cuyo testimonio está previsto que tenga lugar también mañana. En este caso, y según un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, será a puerta cerrada.

La primera sesión de la vista oral ha concentrado, sin embargo, las primeras exposiciones de los letrados de la partes y de la fiscal, Elena Fernández, que sin ahorrar calificativos tachó de «falsaria» la actitud mantenida por Quezada tras el crimen y hasta que se descubrió el cadáver en su poder cuando lo trasladaba hasta La Puebla de Vícar, a 60 kilómetros del lugar del suceso. Según el relato de la fiscal, cuando el pequeño Gabriel Cruz, de ocho años, llegó a la vivienda familiar de Rodalquilar junto a la novia de su padre se le agotaron opciones de continuar con vida.

Rotunda y dura en los calificativos, la fiscal asignada a la causa reclamaba de los jurados una posición ecuánime y alejada de los posicionamiento a previos que pudieran tener tras conocer algunos datos de la investigación por los medios. «El juicio oral es aquí», ha reivindicado justo antes de afirmar, no obstante, que de lo investigado no puede obtenerse más conclusión que la de que el menor «no tuvo opción alguna de salir con vida» porque no pudo oponerse en ningún momento a las acciones presuntamente violentas de este crimen: primero una serie de golpes y después la asfixia que detonó su fallecimiento.

Hasta hora y media con vida

En esta primera sesión tan sólo se ha procedido a la lectura de los escritos de acusación y defensa de las partes y a una primera alocución de los letrados ante los nueve jurados, dos hombres y siete mujeres, que conformarán el tribunal que decidirá si Ana Julia Quezada es culpable o inocente y qué hechos son probados. La fiscal ha defendido que Quezada provocó la muerte del menor y que con su actitud «falsaria» -la ha calificado en diversas ocasiones- causó mayor dolor en la familia, hechos que provocarían la imputación de dos delitos de daños psicológicos.

Pero más explícito aún fue el letrado de la acusación particular, Francisco Torres, que alegó que «jamás» en su vida de abogado había visto «escenas de tanta maldad». Según Torres, todo respondió a un plan preestablecido que pasaba incluso por «descuartizar», dijo, el cuerpo del menor, algo que, admitió, «no se va a poder probar». Torres aseguró que de forma deliberada Quezada proporcionó una «somanta de palos» al menor y que, después, «entre 45 y 90 minutos», cuando aún estaba con vida, le tapó las vías respiratorias y le asfixió. «No cabe tanta maldad, no cabe hacer tanto daño a un niño y venir ahora con la tesis del accidente», refirió ante el jurado.

La defensa se aferró a solicitar un juicio justo y reclamó desvestirse de cualquier prejuicio a los jurados, tras lo cual abonó la tesis de que Ana Julia Quezada se encontró con una muerte desprevenida que le superó. «Si era un plan preestablecido, menuda chapuza», ha alegado Esteban Hernández-Thiel, letrado defensor de Ana Julia Quezada. «La gente no proclama las cosas malas que le ocurren», ha argumentado el letrado antes de asegurar que su actitud de ocultación sólo perseguía «que no se descubriera» cómo había sido causante de la muerte del menor por una sofocación supuestamente involuntaria al intentar «acallar» al pequeño durante una discusión.

La acusada declarará antes que los padres

La primera jornada del juicio se ha levantado hacia las dos de la tarde después de hora y media de sesión en la que no se ha producido el momento más esperado de la jornada: la declaración de Ana Julia Quezada. El largo procedimiento de elección del jurado -que comenzó a las 10 de la mañana pero que no terminó hasta escasos minutos antes de mediodía- ha impedido que la única acusada de la muerte presuntamente violenta del menor Gabriel Cruz, de apenas ocho años, hijo de quien entonces era su pareja sentimental, se sentase frente al tribunal. Alejandra Dodero, presidenta del tribunal y magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha conminado a las partes a que la declaración de Quezada tenga lugar mañana hacia las 9.30 horas. Es en la misma jornada en la que se prevé que testifiquen gran parte de los familiares del menor y de la acusada, parte de la sesión sobre la que se había dictado auto para su ejercicio a puerta cerrada.