'Aquí jugamos todos', el calendario solidario de 2026 a beneficio de Asalsido

Ayudar la labor que realiza Asalsido en Almería y estar al día durante 2026 ya es posible. La entidad ha presentado su calendario solidario para ... el próximo año, que lleva por eslogan 'Aquí jugamos todos', una iniciativa que pone el foco en el deporte como motor de salud, bienestar emocional, salud e inclusión.

El acto, celebrado este viernes en el Espacio Alma del Ayuntamiento de Almería, ha contado la participación de Isabel Parras, presidenta de la asociación; Paola Laynez, concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería; María Luisa Cruz, diputada de Igualdad y Familia de Almería; y Francisco Bellido, delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería.

Durante la presentación, la presidenta ha destacado que este proyecto nace con un objetivo claro: promover hábitos de vida saludable desde la infancia y a lo largo de toda la vida adulta para que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan tener un envejecimiento activo. En esta edición se han impreso 1.500 ejemplares que muestran a casi setenta personas con síndrome de Down practicando disciplinas como gimnasia artística, baloncesto, rugby, judo o escalada. «El deporte no es solo movimiento. Es salud, alegría y convivencia desde el respeto y la igualdad», ha subrayado.

Por su parte, Paola Laynez ha hecho un llamamiento a la sociedad almeriense para que «para que compren este calendario porque cuando lo abres y ves cuánto nos dan estas personas y cuánto amor nos dan con sus sonrisas, sus gestos… Son personas que te llenan el alma y el corazón. Asalsido es un referente y desde el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas».

Deporte, salud e inclusión

Parras ha recordado que la actividad física tiene un impacto directo en la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la prevención de enfermedades, pero también posee un valor emocional incalculable: «Entrenar en equipo aumenta la autoestima, las habilidades sociales y permite vivir experiencias que les hacen crecer». El calendario refleja precisamente ese espíritu: el deporte como un espacio donde todos tienen cabida.

En este sentido, el delegado de Inclusión Social ha resaltado que «el deporte es para todos y todos valen para el deporte. Aquí nos demuestran que con sus capacidades pueden hacer lo que se propongan. Es un calendario muy bonito que nos recuerda que todos los aspectos de la sociedad tienen que ser inclusivos y nosotros, desde luego desde la Junta apostamos por este tipo de iniciativas».

La diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha destacado que «un año más acompañamos a Asalsido en la presentación de este calendario, un proyecto que refleja su enorme compromiso con la inclusión y con las personas con distintas capacidades. La temática de este año, centrada en el deporte, conecta de lleno con una de las líneas estratégicas de la Diputación: garantizar que cualquier almeriense, viva donde viva y tenga las capacidades que tenga, pueda acceder a actividades que impulsen su bienestar y participación social«.

Por último, Cruz ha añadido que «desde el Área de Bienestar Social trabajamos codo con codo con Asalsido porque son un referente en nuestra provincia. Esta edición del calendario vuelve a evidenciar esa mirada inclusiva que compartimos, especialmente a través de iniciativas como el Programa de Deporte Adaptado de la Diputación, que permite llevar oportunidades reales a todos los rincones de Almería. Nuestro compromiso es seguir apoyando proyectos que transforman vidas y construyen una sociedad más justa y accesible para todos».

Durante el acto, la presidenta ha anunciado también la reciente firma del convenio entre Asalsido y UCD La Cañada, una alianza que refuerza la apuesta conjunta por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. Gracias a este acuerdo, y por segundo año consecutivo, el equipo UCD La Cañada-Asalsido participará en la liga inclusiva de Almería, en la que la pasada temporada se proclamó campeón. «La inclusión se construye compartiendo espacios», ha señalado Parras.

Puntos de venta del calendario

El calendario, que tiene un coste de 5 euros, puede adquirirse en la sede de la asociación, en Co-Shopping Almería y en las oficinas de la Ciudad Deportiva de La Cañada.

Además, usuarios de Asalsido venderán el calendario en Alcampo (11 y 12 de diciembre en horario de mañana), Carrefour Almería (28 de noviembre y 5 de diciembre por la mañana), CC Torrecárdenas (27 de noviembre y 4 de diciembre por la tarde) y el Mercado Central (10 y 12 de diciembre por la mañana).

La presidenta ha agradecido la implicación de los patrocinadores que han hecho posible esta edición así como a las empresas y entidades colaboradoras.