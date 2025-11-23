¿A qué juegan los almerienses? Radiografía del azar en la provincia

Almería no es un territorio especialmente dado a los excesos en materia de juego. Su mapa del azar es tranquilo y previsible, marcado por hábitos ... tradicionales y un peso muy limitado de los grandes volúmenes económicos. Lo confirman los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que muestran cómo el jugador almeriense se inclina por opciones cotidianas, de baja cuantía y que están integradas en la vida diaria.

Las máquinas tragaperras representan la principal atracción del juego presencial en la provincia, igual que en el resto de Andalucía. Pero en Almería este fenómeno tiene una particularidad. Es estable, constante y forma parte del paisaje social. El IECA registra que en 2024 estas máquinas movieron 178,7 millones de euros, una cifra que no solo confirma su liderazgo absoluto en la provincia, sino que además evidencia un crecimiento continuado en los últimos años, pasando de 164,1 millones en 2022 y 171,1 en 2023. Esa tendencia al alza, un 8,9 % más en dos años, refleja que los almerienses siguen prefiriendo este tipo de ocio accesible y sin grandes riesgos.

La costumbre de bingo

El bingo mantiene otra de las tradiciones más arraigadas del juego almeriense. No es el sector que más dinero mueve, pero sí uno de los que mejor resiste al cambio de hábitos. Cuenta con fieles aficionados, que aprecian el rato de emoción en la sala mientras escuchan los números y comparten la incertidumbre con el resto de presentes en la mesa.

Según el IECA, las salas de bingo de la provincia generaron 9,56 millones de euros en 2024, una cifra que, no obstante, queda muy alejada de los 82 millones de Málaga o los 50 de Sevilla, pero perfectamente alineada con provincias como Granada o Córdoba.

Además, conserva una evolución suave pero positiva, pasando de 8,76 millones en 2022, 9,31 en 2023, y este leve repunte en 2024. Es una actividad en la que pesa tanto el entretenimiento como la sociabilidad, y el público fiel mantiene su funcionamiento al margen de las modas digitales.

Ausencia de casino

El hecho más singular del mapa del juego almeriense aparece al observar el apartado del casino. Y aquí la estadística es tajante. Almería es la única provincia andaluza con cero euros de actividad presencial en casinos, según el IECA. Esto no implica necesariamente falta de interés por el juego de mesa, sino que es el reflejo de la ausencia de oferta.

Provincias como Málaga suman más de 213 millones en esta categoría, Sevilla supera los 70 y Cádiz ronda los 38. La inexistencia de un casino local condiciona de forma clara el perfil del jugador almeriense, menos expuesto al juego de alto riesgo y más centrado en modalidades tradicionales.

Estas cifras permiten situar a Almería con precisión dentro del mapa andaluz. En máquinas recreativas ocupa una posición intermedia, representando alrededor del 11,5 % del total andaluz. En bingo se mueve en la media de las provincias de su tamaño y en casino simplemente no existe la opción porque no hay unas instalaciones a las que acudir.

El conjunto dibuja un perfil de juego prudente, controlado y sin grandes fluctuaciones, muy distinto al de provincias especialmente turísticas como Málaga, donde la oferta potencia tanto el volumen económico como los hábitos asociados al casino.

En definitiva, la radiografía del IECA muestra que Almería juega, sí, pero lo hace a su manera, con moderación y con un marcado arraigo a las formas de azar de siempre. El jugador almeriense prefiere lo conocido, la tragaperras del bar, la sala de bingo de toda la vida y un ocio que acompaña, pero no desborda ni vacía el bolsillo. Un patrón que, lejos de cambiar, parece consolidarse año tras año.

La Lotería Nacional sigue reinando

Si en el ámbito del juego presencial Almería presenta un perfil moderado, cuando se trata de los sorteos estatales la película cambia. Aquí sí hay un verdadero entusiasmo. La provincia mantiene una fuerte tradición en juegos como la Lotería Nacional, la Primitiva o Euromillones, que concentran buena parte del gasto anual realizado en Andalucía. Aunque los datos globales corresponden a la comunidad autónoma, las tendencias reflejan fielmente las preferencias del público almeriense, según Loterías y Apuestas del Estado.

La Lotería Nacional continúa siendo la auténtica reina. Solo en Andalucía, los sorteos regulares superan los 297 millones de euros jugados. Pero la verdadera explosión llega cada año con los dos momentos más esperados por millones de españoles: el Sorteo de Navidad, que mueve 520,5 millones, y el Sorteo del Niño, con 122,3 millones.

Entre ambos superan los 642 millones de euros, una cifra que evidencia el arraigo cultural de estas fechas. En Almería, los administradores de lotería coinciden en que diciembre es «el mes grande», donde se ve la tradición familiar y las colas que cada año se repiten.

El trío más fiel: Primitiva, Bonoloto y Euromillones

Más allá de la Navidad, los sorteos semanales concentran buena parte del juego cotidiano. En Andalucía, la Primitiva alcanza los 257,9 millones de euros, la Bonoloto suma 142,9 millones y Euromillones llega hasta los 201 millones. En Almería, estas modalidades se han convertido en un hábito consolidado entre quienes buscan pequeñas apuestas regulares con la ilusión de un premio grande.

La Quiniela pierde fuerza, pero conserva su público

La histórica Quiniela ya no vive la época dorada de los 90, pero mantiene un núcleo estable de aficionados al fútbol. En 2024 generó 21,4 millones en Andalucía, mientras que el Quinigol, mucho más minoritario, se quedó en torno al millón de euros. En Almería, su presencia se mantiene en niveles modestos, pero suficientemente sólidos para garantizar su continuidad.

Todas estas cifras demuestran la fortaleza de un sector en el que tradición, entretenimiento y expectativas económicas se entrelazan. En Almería, los juegos de azar mantienen una presencia cotidiana, en cualquier de las numerosas modalidades posibles.