Jucil exige más medios contra el narcotráfico y para la gestión de la «presión migratoria» de Almería

Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia son las principales reivindicaciones de Jucil en la provincia de Almería.

Estas demandas forman parte del programa con el que Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se presenta a las elecciones al Consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio Instituto. Actualmente el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 12 representantes, de los cuales seis pertenecen a Jucil.

Rafael Maldonado, delegado provincial de Jucil en Almería, asegura que «en Almería nuestros principales desafíos son atender un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas. Como representantes de Jucil, pedimos a la dirección general de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, cuyo fin es reforzar y empoderar a los guardias civiles de Almería para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen».

Además, insiste en que «esta provincia se encuentra en una situación de emergencia operativa sin precedentes, marcada por la presión migratoria y el auge del narcotráfico. Almería recibe el 93% de la inmigración ilegal de toda la península, lo que obliga a detraer constantemente a las patrullas de Seguridad Ciudadana para labores de traslado y custodia, degradando el servicio al ciudadano».

Asimismo, recuerda otros problemas de igual gravedad de la zona: «El narcotráfico se ha intensificado de forma alarmante, con las narcolanchas trasladando sus operaciones desde el Estrecho a nuestra costa, elevando la criminalidad y el riesgo. Esta escalada de violencia se traduce en cifras inasumibles: en lo que va de año, Almería registra 46 atentados y agresiones contra agentes de la autoridad, según nuestros datos jurídicos, lo que equivale a un atentado semanal. A esta situación se suma el grave problema de infraestructuras, como las instalaciones para la custodia de detenidos en localidades como Roquetas, obsoletas y en ningún caso suficientes».

El secretario provincial de Jucil exige medidas urgentes y de calado y considera «absolutamente imprescindible la inmediata reactivación del Grupo OCON Sur o un dispositivo similar que devuelva la capacidad de respuesta a la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado, garantizando al mismo tiempo la seguridad de nuestros agentes ante una amenaza que ya es una realidad diaria en nuestras costas».

Rafael Maldonado recuerda que «la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita». Y añade: «Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo».

Jucil también reclama un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas. «El principio de autoridad -afirma Maldonado -está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como Jucil, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional».