Juanma Moreno inaugura el consultorio de Piedras Redondas: «Una historia interminable» El presidente de la Junta destaca la inversión realizada en materia sanitaria en Andalucía, que supera ya la media por habitante de comunidades como Madrid o Cataluña

Alicia Amate Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 14:17 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

El Centro de Salud de Piedras redondas ya funciona «a velocidad de crucero» y, llegado este punto, por fin ha llegado el momento de la inauguración oficial por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha comenzado esta semana en Almería. «Tengo que recordar que la primera piedra piedra de este consultorio tan necesario, especialmente en este barrio, se puso en el año 2011, por tanto, han transcurrido prácticamente 15 años», ha recalcado el presidente andaluz, que no ha dudado en tildar la puesta en marcha de este proyecto como «una historia interminable».

Este consultorio presta servicio a una población de 6.000 vecinos, que hasta su puesta en marcha meses atrás, eran atendidos en Cruz de Caravaca, que «durante todos estos años ha soportado mucha más población de la que le correspondía», reconocí Moreno.

Así, destacó el presidente andaluz, se «mejora la accesibilidad y la calidad» para residentes de los barrios de Piedras Redondas, Araceli y Los Almendros. Este centro sanitario cuenta con tres equipos de Atención Primaria, uno de Pediatría, 14 consultas, tres salas de extracción, una de cirugía menor y una sala de educación sanitaria y citología.

Ante las posibles críticas sobre la demora en visitar de manera oficial las nuevas instalaciones, ha incidido Moreno en que su visita inaugural se realiza meses después de la apertura del centro «por protocolo». «Muchas veces, inauguro el primer día y a la semana hay un problema y me echan la culpa a mí», ha ironizado desde el moderno atril instalado en el nuevo centro de salud almeriense, tras lo que ha reconocido que «por precaución», suele esperar a que la instalación esté en funcionamiento: «Cuando un centro, una instalación coge su velocidad crucero y ya está funcionando en su totalidad, es cuando tengo la suerte y el honor de poder visitaros y poder hacer formalmente la inauguración».

Hoy he conocido a Javi. Tiene 12 años y ha tenido que empezar el curso ingresado en el hospital, pero no ha perdido clase gracias al aula hospitalaria del @TorrecardenasHU.



¡Le deseo lo mejor!



En nuestra sanidad pública se hacen cosas maravillosas.#AndalucíaTeCuida pic.twitter.com/ODn4Dlcnrx — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 6, 2025

En este marco, Moreno Bonilla, ha sacado pecho por la inversión que el Gobierno andaluz que lidera realiza en materia sanitaria, destacando que, desde el año 2019 alcanzan «unos 12 millones de euros» solo en el Distrito Sanitario de Almería. Enumeró proyectos como la Casa del Mar, que inauguró en el año 2021, el nuevo centro de salud de Benahadux, que espera que esté en funcionamiento «antes de fin de año» tras invertir 4 millones de euros o el edificio de Consultas Externas, en el que se invierten 23 millones, o el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, que tiene prevista su puesta en marcha el próximo año, tras destinar a esta obra 40 millones.

«Creo que no paramos de activar edificios, instalaciones nuevas en este empujón que le estamos dando a nuestra red de infraestructura sanitaria. De aquí a febrero de 2026 vamos a inaugurar hasta 22 obras en centros de salud, hospitales en las ocho provincias de Andalucía», anunció el presidente de la Junta.

También aseguró en su visita al barrio de Piedras Redondas que el incremento de la inversión también se aprecia entre los pacientes dado que, en la actualidad, se invierten 1.765 euros por perons, «por primera vez superior a la media nacional», recalcó e hizo hincapié en que «hace algunos años» los andaluces eran «los últimos en inversión por habitante en el conjunto de España, según datos del Ministerio de Sanidad».

«Estamos haciendo un esfuerzo. De hecho, hemos superado ese gasto a comunidades mejor financiadas que nosotros, como Cataluña, Madrid o u otras y, en definitiva, dentro de nuestras posibilidades estamos eh trabajando, invirtiendo y apostando para que la sanidad pública sea una referencia para todos y cada uno de los andaluces», ha concluido el presidente de la Junta.