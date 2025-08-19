Juanma Moreno, días de descanso en Carboneras El presidente de la Junta de Andalucía se ha dejado ver en la costa almeriense, un destino al que suele regresar cada verano

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 19 de agosto 2025, 21:22

Carboneras vuelve a ser uno de los rincones elegidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para pasar parte de sus vacaciones de verano. En estos días de agosto se le ha visto en la playa y por el paseo marítimo de la localidad almeriense, donde ha disfrutado discretamente de la tranquilidad y de la cercanía del mar, sin grandes medidas de seguridad a su alrededor, según comentan vecinos de la zona.

No es la primera vez que el presidente andaluz opta por Almería y, concretamente, por Carboneras para desconectar de la actividad institucional. Desde hace varios veranos, Moreno ha encontrado en este enclave de la costa almeriense un lugar para descansar en familia y compartir momentos, en un ambiente relajado y sin que la rutina diaria de esta localidad se vea afectada.

Cercanía y naturalidad

Según los testimonios de personas que le han visto en la zona, llama la atención la naturalidad con la que transcurre su estancia. Sentado en la arena como cualquier bañista, acompañado en ocasiones de vecinos o de responsables de negocios hosteleros de la zona, su presencia pasa desapercibida para muchos. «Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de que ha estado por aquí», comentan quienes han coincidido con él en la playa, sorprendiéndose además de no ver el habitual despliegue de escoltas o policías en torno al presidente.

Fotos con vecinos y ambiente veraniego

Pese a la discreción con la que siempre transcurren sus periodos vacaciones, tanto el año como este, en otras ediciones se le ha visto en redes sociales por el paseo marítimo de Carboneras, en un chiringuito de la localidad, o incluso con un décimo de lotería adquirido en la zona. Instantáneas que reflejan el ambiente distendido de unas vacaciones que combinan el descanso personal con la cercanía hacia quienes se acercan a saludarle.

Este año se le ha visto en un conocido lugar de hostelería, acompañado de amigos.

Carboneras, un rincón privilegiado

El municipio almeriense se ha consolidado como uno de los destinos preferidos del presidente andaluz. Su mezcla de playas tranquilas y ambiente relajado lo convierten en un escenario ideal para quienes buscan desconectar.

La amplia playa urbana permite pasar la jornada sin necesidad de moverse del centro del pueblo, pero a pocos minutos en coche se encuentra la célebre Playa de los Muertos, considerada una de las más espectaculares de España por la transparencia de sus aguas y su entorno natural.

Los más aventureros pueden optar por salir a navegar y fondear en alguna de las calas solitarias que salpican la costa, rincones casi vírgenes a los que solo se accede desde el mar. Para quienes prefieren planes más tranquilos, el paseo marítimo es perfecto para caminar al atardecer, disfrutar del ambiente veraniego, echar un vistazo o comprar algo en los puestos del mercadillo y hacer una parada en alguno de los chiringuitos y restaurantes locales, donde el pescado fresco y las recetas marineras son protagonistas.