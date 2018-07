Juan Uribe avisa a los emprendedores de que el éxito llega con la implicación Juan Uribe explicó ayer fallos que cometen los emprendedores, como pensar que se harán ricos con rapidez. / J.N. El técnico de cultura emprendedora repasa en los Cursos de Verano los errores que pueden llevar al fracaso a un proyecto de empresa J. N. ALMERÍA Miércoles, 18 julio 2018, 02:43

El seminario 'Historias que crean turismo, cine, literatura y leyendas como recursos turísticos' celebró su segunda jornada en el Hotel AC de Almería con la coordinación de José Luis Ruiz y Miguel Pérez . Juan Uribe, Doctor en Economía por la Universidad de Almería, fue el encargado de ofrecer la ponencia que pretendió unir literatura, cine y turismo. El profesor de la Universidad de Almería tuvo una larga experiencia en diferentes ámbitos del emprendimiento y, actualmente, trabaja en la Junta de Andalucía, como responsable técnico en Andalucía Emprende.

José Luis Ruiz, expresó que «es la tercera edición de cursos de verano que hacemos relacionados con el turismo. Estuvimos trabajando en ediciones anteriores con el uso de las TICS, como se pueden utilizar en turismo, como desarrollar branding de destinos y marcas turísticas».

Reconoció que tienen muchas ganas de abordar este tema, que relaciona cine, turismo y literatura, y explicó de dónde surge la idea de relacionar estos tres ámbitos: «El cine como industria audiovisual donde la magia es determinante, la literatura donde cada uno puede personalizar su historia y puede recrear sus escenarios y el mundo de las leyendas, de lo misterioso que evidente toca unos contenidos complementarios y muy potentes para posicionar destinos turísticos, y de ahí surge la idea principalmente».

Miguel Pérez, profesor del departamento de Economía y Empresa de la UAL y codirector del curso, declaró que este proyecto es interesante, «ya que la iniciativa privada busca que los turistas vivan una experiencia cuando visitan un destino turístico. Para vivir esa experiencia nosotros proponemos que sea a través de historias». Y, como otro ejemplo de proyecto que aúne literatura, turismo y cine, recordó la iniciativa que llevaron a cabo con Alberto Cerezuela, que es especialista en historias y leyendas locales, una iniciativa que organiza visitas guiadas por Almería, en la que se desarrollan esos hechos misteriosos, cuenta la historia y es una forma de darle valor a la visita y hacer que sea más divertida y memorable.

Perfil de turista

En cuanto al perfil del turista que suele venir a estos actos, Miguel los definió como «gente que no busca solo sol y playa, si no también buscan disfrutar preparando el viaje y durante el viaje. Personas que se fijan en que van a ver, se elaboran su itinerario y , en resumen, son personas planificadas que buscan vivir una experiencia». Además, describió la figura de Juan Uribe como «una buena persona que se preocupa por los emprendedores».

El conferenciante comenzó recordando al inicio de su ponencia que, aunque ahora es profesor de la Universidad, durante 18 años fue director del CADE en Andalucía y, por tanto, estuvo aún más ligado al mundo del emprendimiento, algo que no termina de abandonar impartiendo cursos y jornadas de este tipo por toda Andalucía principalmente. Definiendo a la figura del emprendedor, Uribe expresó que «del emprendedor solo se pueden decir cosas buenas» y que, ante toda duda, «esto es español», porque los anglosajones tienen otras connotaciones de la palabra emprendedor. Ante los diferentes tipos de emprendedores, los cuales definió en el primer apartado de su ponencia, destacó a los que son emprendedores desde que nacen, ya que, según Uribe, «hay personas que nacen emprendedores». Otras veces, el emprendedor se hace, por ejemplo el caso de los universitarios. También reconoció la figura del emprendedor por necesidad, de los que existen varios tipos a su vez, como aquellos que desempeñan empleos más liberales, como son los arquitectos o los abogados.

Errores comunes

Tras nombrar algunas cualidades de los emprendedores, el Doctor en Economía dio paso al núcleo duro de su ponencia, el emprendimiento y los errores que se suelen cometer, apartado al que llamó 'Errores de película', con motivo de un juego que preparó para los oyentes, donde tuvieron que expresar con tarjetas de color verde o rojo si habían visto o no la película que ponía de ejemplo en cada tipo de error. En el primer error, no planificar, Uribe explicó que suele ocurrir porque «el emprendedor, muchas veces, entra en acción pero sin planificación». Que los horarios no son como en un empleo es otro de los errores comunes que los emprendedores suelen creer, para lo que Uribe puso como ejemplo la película 'Click'.

Uribe tiene claro que el emprendedor debe implicar su proyecto a su vida personal «porque tu empresa y tú sois uno». En cuanto a otros errores que resaltó está el hecho de que los emprendedores a veces piensan que se harán ricos rápidamente, como por ejemplo en la película de 'El lobo de Wall Street', un caso típico de «dueño rico, empresa pobre», como definió el profesor. Confiar demasiado en las corazonadas, encerrarse en una burbuja o el egocentrismo son otros de los errores comunes entre los emprendedores, a los que recomendó que «nunca terminen de formarse».