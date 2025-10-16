Juan Salvador López Segura, Viveros Medipalm y Santiaga Sánchez Porcel, Premios Asempal 2025 La confederación empresarial hace entrega este viernes de los galardones, que también reconocerán a Equinac, Banco de Alimentos de Almería y Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, además de la Fundación CEOE

M. C. C. Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Los empresarios almerienses celebran este viernes sus Premios Asempal 2025, una cita anual con la que la confederación empresarial quiere reconocer la contribución que el tejido económico de la provincia realiza cada año.

La cita será, como cada edición, a las 12 del mediodía en el Hotel Playadulce (Roquetas de Mar), con el fin de aplaudir el papel que las empresas tienen en el crecimiento económico y social de la provincia, además de reconocer al empresariado «como motor de empleo, innovación y bienestar».

El acto se abrirá con la actuación del guitarrista y compositor Mario Cobo, figura esencial de la escena musical española e internacional; y, a continuación, se dará paso a la entrega de los galardones.

El premio a la trayectoria empresarial será para Juan Salvador López Segura, presidente del Grupo Regente, socio fundador de Asempal. «Ha sabido convertir una empresa familiar centenaria en un proyecto que combina comercio de proximidad, excelencia artesanal y divulgación cultural. Sus colecciones, inspiradas en el patrimonio arqueológico de Almería, como La Sociedad de los Millares o Almería Fenicia, fusionan arte, historia y empresa», reconoce la organización en una nota de prensa.

El reconocimiento a la iniciativa empresarial recaerá en Viveros Medipalm, empresa referente en Europa en la producción y comercialización de planta ornamental mediterránea. «Con más de 175 hectáreas de cultivo y 400 especies, combina crecimiento sostenido, vocación exportadora y respeto ambiental. Su gestión eficiente e innovadora en San Juan de los Terreros (Pulpí) la ha consolidado como ejemplo de modernización y proyección internacional», argumentan desde Asempal.

El compromiso social empresarial de Santiaga Sánchez Porcel hará que este año sea también una de las galardonadas. Agricultora y ganadera ecológica de Los Vélez, Asempal pretende con este premio reconocer «su liderazgo al frente de la Finca El Ciruelo y su modelo de negocio, que integra agricultura regenerativa, ganadería extensiva, ecoagroturismo, educación ambiental y conservación del patrimonio agropastoril, junto a otras iniciativas de impacto social en zonas con riesgo de despoblación».

Distinciones

Asempal entregará también distinciones a tres entidades y personas que, en línea con los ejes de acción que viene desarrollando la confederación, 'Planeta, Personas y Bienestar', han mostrado un gran nivel de compromiso.

La Distinción Planeta será para Equinac «por su labor en el rescate de delfines, tortugas y otras especies marinas en el litoral almeriense», dada su red de respuesta ante varamientos y otras emergencias y su compromiso con la educación y la sensibilización ambiental.

La Distinción Personas recaerá en el Banco de Alimentos de Almería: «Por más de 25 años garantizando la alimentación a personas vulnerables, evitando el desperdicio alimentario y promoviendo la solidaridad en la provincia», ya que, en la última década, ha distribuido más de 31 millones de kilos de alimentos.

La Distinción Bienestar irá a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino «por su labor cultural de referencia en la provincia de Almería, la gestión y dinamización de espacios museísticos, así como por sus programas educativos e inclusivos que fomentan la participación social y el bienestar colectivo». Una labor, afirman desde Asempal, «que consolida a la fundación como institución cultural de primer nivel en Andalucía en la difusión y preservación del arte moderno y contemporáneo».

La distinción especial será para la Fundación CEOE «por su liderazgo en acción social empresarial y su labor transversal en talento, empleabilidad, diversidad, ciberseguridad, sostenibilidad y emprendimiento juvenil, entre otras». En su 40º aniversario, la Fundación CEOE se consolida, defiende Asempal, como «la fundación de las personas y las empresas españolas».

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara y Sarria, será el encargado de clausurar el acto, que contará con la presencia del presidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (Croem), Miguel López Abad; del director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela Pérez, y de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez García, junto a autoridades civiles, militares y representantes del ámbito económico, político y social de la provincia.