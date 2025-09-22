Juan Salvador López Segura, Viveros Medipalm y Santiaga Sánchez Porcel, Premios Asempal 2025 La XIV edición de los Premios ASEMPAL se celebrará el viernes, 17 de octubre, a las 12 del mediodía en el Hotel Playadulce.

F. L. C. Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

Por acuerdo de su Consejo General, Asempal ha concedido los Premios Asempal 2025 a Juan Salvador López Segura (Joyería Regente) en la categoría «Trayectoria Empresarial»; a Viveros Medipalm en la categoría «Iniciativa Empresarial», y a Santiaga Sánchez Porcel en la categoría «Compromiso Social».

La gala de entrega de la XIV edición de los Premios Asempal tendrá lugar el 17 de octubre a las 12:00 h en el Hotel Playadulce (Roquetas de Mar) y cuenta con el patrocinio de Unicaja, Aqualia, Hispatec, Michelin, Primaflor y Travelgas, y la colaboración de Cuellar Stone, P&S Congresos y Senator Hotels & Resorts.

«Con estos galardones, Asempal reconoce a quienes impulsan el empleo, la innovación y la cohesión social en Almería. Son empresas y personas que demuestran que el compromiso con el territorio y la sostenibilidad es también una oportunidad de progreso compartido», señala Cecilio Peregrín, presidente de Asempal.

Galardonados 2025

Premio Asempal a la Trayectoria Empresarial: Juan Salvador López Segura. Su trayectoria al frente de Joyería Regente ejemplifica cómo una empresa familiar y centenaria aporta valor económico y cultural a su provincia. Empresario de referencia en el comercio de proximidad e impulsor de un modelo de negocio que fusiona empresa y proyección del patrimonio almeriense, a través de sus icónicas colecciones como La Sociedad de los Millares o Almería Fenicia.

Premio Asempal a la Iniciativa Empresarial: Viveros Medipalm. En reconocimiento a su crecimiento sostenido, impulso exportador y gestión eficiente en la producción de plantas ornamentales mediterráneas. Con un catálogo de más de 400 especies ha profesionalizado la producción ornamental mediterránea, incorporando criterios de respeto ambiental en todos sus procesos.

Premio Asempal al Compromiso Social Empresarial: Santiaga Sánchez Porcel, en reconocimiento a su liderazgo al frente de la Finca El Ciruelo y a su modelo de negocio que integra agricultura regenerativa, ganadería extensiva, ecoagroturismo, educación ambiental y conservación del patrimonio agropastoril, junto a otras iniciativas de impacto social en zonas con riesgo de despoblación.

Distinciones 2025

Distinción Planeta: Equinac – Asociación para la Conservación y Rescate de Fauna Marina, por su labor de rescate y protección de la fauna marina en el litoral almeriense, respondiendo con eficacia a varamientos y otras emergencias, así como por su contribución a la biodiversidad costera y a la sensibilización ciudadana.

Distinción Personas: Banco de Alimentos de Almería, por más de 25 años garantizando la alimentación a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, evitar el desperdicio alimentario y promover la solidaridad en la provincia de Almería.

Distinción Bienestar: Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, por su labor cultural de referencia en la provincia de Almería, la gestión y dinamización de espacios museísticos, así como sus programas educativos e inclusivos que fomentan la participación social y el bienestar colectivo. Una labor que trasciende la provincia y consolida a la Fundación como institución cultural de primer nivel en Andalucía en la difusión y preservación del arte moderno y contemporáneo.

Distinción especial al Compromiso Asociativo a la Fundación CEOE, en reconocimiento a su labor proactiva y transversal con la inclusión y la diversidad, el emprendimiento juvenil y el liderazgo femenino, la ciberseguridad y la solidaridad, entre otros valores. El trabajo de la Fundación CEOE, que celebra este 2025 su 40º aniversario, ha sido clave para dar a conocer la contribución de las empresas al progreso y bienestar de España.