Esta es la joyería que abre en la plaza de San Pedro y que nació como una ilusión en 2010 Una historia de viajes, puestos en ferias y mercados medievales que culmina con la apertura de este establecimiento en el centro de Almería prevista para el 19 de septiembre

Todo comenzó como un sueño. En 2010, dos jóvenes con inquietudes artísticas y ganas de crear viajaban por ferias, puestos de mercados medievales y festivales con un puñado de pulseras de macramé y alambres con piedras traídas de la India. Vendían donde podían, vivían en un camión y trabajaban en lo que surgiera para seguir adelante. A Elia y a Israel no les faltaban ganas. Eran, además de pareja, un equipo decidido a convertir la artesanía en su modo de vida.

Quince años después, ese proyecto que empezó con ilusión y mucha mochila a cuestas abre una tienda física en la Plaza de San Pedro de Almería, donde hasta hace no mucho tiempo se encontraba la tienda Cala's. Un local en pleno centro que acogerá las colecciones de joyas diseñadas y seleccionadas con esmero por Kaliyugart, la marca que fundaron y han hecho crecer con sus propias manos. La apertura está prevista para el 19 de septiembre.

Joyas con significado

Anillos, collares, pendientes, pulseras y piezas únicas forman parte del universo Kaliyugart, una marca que apuesta por materiales de calidad como el acero bañado en oro o la plata de ley. Son joyas pensadas para durar, resistir al paso del tiempo y acompañar a quien las luce con estilo.

En su tienda también ofrecerán productos de temporada y colecciones especialmente pensadas para el verano, como sus anillos resistentes al agua o sus nuevas pulseras de plata. «Te vas a sorprender», prometen desde sus redes sociales. Hasta ahora, se les podía encontrar en el puesto 15 del puerto deportivo de Aguadulce y en los mercados de verano de Las Negras y San José, pero muy pronto tendrán un espacio permanente al que los almerienses podrán acercarse en cualquier época del año.

Un viaje a la India que lo cambió todo

La historia de Kaliyugart es también la de dos personas que pensaron que nunca se termina de aprender y que la vida es un aprendizaje continuo. En 2014 viajaron a la India, donde estudiaron orfebrería y empezaron a trabajar directamente con piedras y plata. Allí conocieron a una familia de artesanos con la que aún colaboran. Más adelante llegaron Tailandia, Indonesia o Italia, países donde siguen encontrando proveedores y piezas que enriquecen sus colecciones.

Hoy, Kaliyugart tiene su propio taller, un canal de venta online y una gran cantidad de clientes ha crecido junto a ellos. Pero les faltaba algo: una tienda que reuniera toda esa historia y permitiera compartirla.

Un proyecto de arte y de vida

«Nosotros y Kaliyugart no seríamos posibles sin vosotros», dicen Elia e Israel, agradeciendo a quienes les han acompañado en este camino. La apertura de su tienda en la Plaza de San Pedro es la prueba de que ese trabajo conjunto, esa unión de fuerza y de ilusiones compartidas les ha permitido subir un peldaño más en ese proyecto que han ido construyendo a lo largo de los años.