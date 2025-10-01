Joven e independiente, el perfil del comprador de verdura preparada Entre los productos con más éxito en cuarta y quinta gama, el líder es la zanahoria en presentación como bastones para consumir salsas o untables

M. C. Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:08 Comenta Compartir

No siempre es así, pero en este caso el cliché encaja a la perfección. Tanto para productos de cuarta gama como de quinta gama, el perfil de los consumidores españoles suelen ser el de personas jóvenes independientes (5,7% de la población) con un incremento del 8,1% del consumo per cápita que se sitúa en 750,5 kilogramos. En sus hábitos alimentarios se incluyen productos que no tengan ningún tipo de elaboración (los platos preparados, las conservas de pescado, etc.) o productos con un mínimo proceso de elaboración (lentejas cocidas, verdurasu hortalizas y frutas de 4ª gama). En la cesta de la compra se incluyen alimentos rápidos de preparar, consumir y conservar. Los datos los anunciaba hace ya casi una década el Ministerio de Agricultura como una tendencia imparable. A día de hoy, se han ido corroborando punto por punto.

Entre los productos con más éxito en cuarta y quinta gama, el líder es la zanahoria –por ejemplo, en presentación como bastones para consumir salsas o untables–. Le siguen la cebolla y las verduras de hoja ancha, principalmente consumidas en formato de ensalada lista para aliñar y servir. Tomate, calabacín y remolacha están ya en la mitad de la tabla que cierran otros productos como patatas o guisantes.

El mercado está dominado en Europa por Florette, Tesco y Bonduelle, seguidos de Mark & Spencer y Dole. El consumo de estos productos en España se ha multiplicado por cinco en los últimos diez años por su facilidad de uso, por presentarlo sin aditivos ni conservantes –algo muy apreciado por los mercados– y por ser en la mayoría de casos productos presentados para poder dar el último tratamiento, el de calor, en el microondas doméstico. De entre las empresas andaluzas con mayor porción en este tipo de productos consumibles la que lidera el ranking es la almeriense Primaflor, con sede en Pulpí, cuyos productos lavados y listos para comer se han colado con un gran impacto en los lineales de los principales distribuidores de alimentación de todo el continente europeo.