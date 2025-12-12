Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La joven en uno de sus vídeos de redes sociales.

La joven agricultora que ha contado en redes cómo es trabajar en el campo: «Es un círculo imposible»

Su testimonio, directo y sin filtros, se ha hecho viral al denunciar que a los jóvenes no es que les falte voluntad, sino oportunidades: «Si no te toca la lotería, no entras en la agricultura»

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:14

En ocasiones, para muchos jóvenes salir adelante en el terreno laboral puede parecer un objetivo difícil de conseguir. Por suerte, ahora, con las redes sociales, ... muchos de ellos pueden dar su testimonio, ya sea para buscar formas de mejorar, inspirar o ayudar a otras personas.

