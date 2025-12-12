La joven agricultora que ha contado en redes cómo es trabajar en el campo: «Es un círculo imposible»

En ocasiones, para muchos jóvenes salir adelante en el terreno laboral puede parecer un objetivo difícil de conseguir. Por suerte, ahora, con las redes sociales, ... muchos de ellos pueden dar su testimonio, ya sea para buscar formas de mejorar, inspirar o ayudar a otras personas.

Un ejemplo de ello ha sido una joven agricultora e influencer almeriense que, recientemente, ha encendido las redes con un vídeo donde resume el gran problema del relevo generacional en el campo. Su testimonio, grabado desde su propia explotación, ha conectado con cientos de personas que ven en sus palabras algo más que una queja, una llamada de ayuda para quienes desean ganarse la vida en este sector.

«Mirad, hoy vengo indignada, ¿vale?», arranca el vídeo. La joven responde al argumento, repetido durante años, de que «los jóvenes no quieren trabajar la tierra». Y la réplica es contundente: «¿Perdona? Si no es que no queramos, es que no podemos».

Su denuncia se concentra en una barrera que muchos conocen, pero pocos explican con tanta claridad, el coste de entrada a la agricultura se ha vuelto insoportable. Comprar una finca requiere, según cuenta, un mínimo de 100.000 euros. «¿Quién tiene 100.000 euros tirados por ahí?», pregunta. Y es que muchos jóvenes ni siquiera se plantean acudir a una entidad financiera.

Sembrar la primera campaña

A esto se suma un segundo muro. Sembrar la primera campaña también cuesta dinero. Y no poco. Desde abonos hasta maquinaria, los precios de todo aquello que resulta necesario para sacar adelante una cosecha también se han disparado.

La joven también critica la contradicción de las ayudas oficiales, que exigen ser titular de una explotación para poder solicitarlas. «¿Cómo voy a ser titular si lo que necesito es esa ayuda para poder comprarla?», se pregunta con impotencia. «Es que es un círculo imposible, que si no te toca la lotería, no entras».

La comparación con el pasado es inevitable. «Nuestro abuelo, con la primera campaña, pagaban la finca», recuerda. Entonces, la tierra valía menos, los costes eran más bajos y los bancos financiaban sin miedo porque el riesgo era mínimo. Hoy, dice, «la tierra vale como si fuera oro», mientras los márgenes por kilo se han vuelto «ridículos». Una mala campaña, advierte, «te arruina».

«Necesitamos un milagro»

Su conclusión es clara, como sus palabras durante este vídeo: «Para entrar hoy en la agricultura necesitamos un milagro. Si no cambia algo, el futuro del campo se muere.» La joven, que es de Níjar, cuenta con más de 13 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde sube publicaciones de muy distinto tipo. Incluso entre sus post se encuentra uno donde recibe el apoyo del alcalde Níjar, José Francisco Garrido Requena.

«Su historia demuestra que en Níjar tenemos mujeres capaces de liderar, de innovar y de levantar cada día el futuro del campo, incluso mientras compaginan su labor con la enorme responsabilidad de ser mamá de dos hijas», afirma el primer edil en la publicación, para después calificar a esta joven agricultura como «una mujer autónoma, trabajadora y comprometida, que ha sabido además compartir su día a día en el invernadero mostrando en redes la realidad de nuestro campo con naturalidad, orgullo y pasión».