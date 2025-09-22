José Siles toma posesión como hermano mayor de Estudiantes en la Catedral La nueva Junta de Gobierno prometió su cargo ante representantes de la sociedad civil y de las Juntas de diversas corporaciones de Almería

Lunes, 22 de septiembre 2025

La Real, Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza (Estudiantes) celebró este sábado la Misa mensual de reglas presidida por el consiliario, Juan Torrecillas, en cuyo transcurso no solo se procedió a inaugurar el 'curso cofrade' sino que, además, fue la escena de la toma de posesión del nuevo hermano mayor de la Corporación, José Francisco Siles Cantón. Siles (Almería, 1995) fue elegido por la mayoría absoluta de los electores en el cabildo general electoral convocado el pasado 12 de julio.

Junto a él juraron el cargo el resto de miembros de la Junta de Gobierno de esta Cofradía, una de las más antiguas de la ciudad, en tre los cuales se encuentran como teniente de hermano mayor Antonio Salmerón; como secretaria general Begoña Viedma; como tesorero general José Peralta; como diputada mayor de gobierno Pilar Rodríguez, como prioste David Berenguel y como fiscal Alejandro Rueda.

Durante la toma de posesión, el ya hermano mayor, Siles, desgranó como principales objetivos de este mandato que inicia al frente de la Corporación la culminación del palio para Nuestra Señora del Amor y de la Esperanza.

Asimismo, contará como primer reto con la restauración de las dos imágenes principales del Misterio de la Oración en el Huerto, la de Jesucristo arrodillado orando con la mirada depositada en el cielo y la del santo ángel confortador. Ambas piezas salieron de la gubia de José Martínez Puertas en el año 1945 sobre un cuerpo de pino de Flandes. La imagen de Cristo agónico en Getsemaní ya ha experimentado otras restauraciones anteriores por parte de Adelaida Bravo (1984), Javier Arcos (1985) y Luis Álvarez Duarte (1997). Por su parte, la talla del Santo Ángel había sido modificada en 1955 por Jesús de Perceval, que modificó la disposición de las alas y de su mano derecha. Además, Javier Arcos repuso los dedos de l amano derecha en 1973.

Está previsto el traslado inminente de las imágenes al taller granadino de de Julio Alcaraz tras una Misa de despedida para hermanos y fieles.