Premio Colombine y homenaje a las primeras alcaldesas de la democracia

De las nueve mujeres elegidas alcaldesas en Andalucía en 1979, tres eran de Almería

José Manuel Bretones

Periodista

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:38

La Asociación de la Prensa de Almería entregará pasado mañana martes el XIII Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine' a las periodistas de ... Canal Sur Mabel Mata y Nieves Fernández, las ganadoras. Ambas emitieron en el programa 'Los Reporteros' un documento visual y sonoro inédito: 'Alcaldesas por elección'. Se trató de reunir a las primeras mujeres presidentas de una corporación municipal de Andalucía que aún viven: Encarnación Anguita Delgado, de Frailes (Jaén); María Morón Lorenzo, de El Granado (Huelva); Pilar Granados Escudero, de Villaharta (Córdoba); María Ángeles Esteban Carmona, de Alájar (Huelva) y Adoración Antolín Sorroche, de Uleila del Campo (Almería).

