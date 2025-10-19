Premio Colombine y homenaje a las primeras alcaldesas de la democracia

La Asociación de la Prensa de Almería entregará pasado mañana martes el XIII Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine' a las periodistas de ... Canal Sur Mabel Mata y Nieves Fernández, las ganadoras. Ambas emitieron en el programa 'Los Reporteros' un documento visual y sonoro inédito: 'Alcaldesas por elección'. Se trató de reunir a las primeras mujeres presidentas de una corporación municipal de Andalucía que aún viven: Encarnación Anguita Delgado, de Frailes (Jaén); María Morón Lorenzo, de El Granado (Huelva); Pilar Granados Escudero, de Villaharta (Córdoba); María Ángeles Esteban Carmona, de Alájar (Huelva) y Adoración Antolín Sorroche, de Uleila del Campo (Almería).

El martes 21, las ganadoras del reportaje vencedor del «Colombine» y la Asociación de la Prensa traerán hasta Almería a las cinco alcaldesas de 1979 protagonistas del documental. Será en un acto copatrocinado por Cosentino y la Fundación Unicaja en el marco del certamen periodístico.

Juntar a todas ellas en un acto en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Almería será un hecho histórico y de complicada repetición, sobre todo en nuestra capital. Alguna de ellas, como María Morón Lorenzo, recorrerán, con más de noventa años, 1.100 kilómetros para poder estar en Almería.

En esas elecciones de hace 46 años solo fueron elegidas nueve alcaldesas en toda la comunidad andaluza, pero cuatro ya han fallecido. Y se dio la circunstancia de que tres eran almerienses: la referida Adoración Antolín, Carmen Amate Cruz, en Pechina, y María Villalpando Nieto, en Senés. Fueron los primeros comicios locales organizados en muchas décadas y solo en la provincia resultaron elegidos 970 concejales, 24 diputados provinciales y 103 alcaldes; 100 de ellos, hombres.

En poco o en casi nada se parecía aquella Almería de 1979 a la de 2025. En la capital pelearon por la alcaldía -finalmente obtenida por el PSOE gracias a un pacto de izquierdas- Fausto Romero-Miura Giménez (+2019), de UCD; José Antonio Guerrero Villalba (+2024) por el Partido Comunista; Félix Fernández Cruz por los socialistas históricos; Francisco Javier Ayestarán por el Movimiento Comunista; Juan López Cuadra (1932), por Coalición Democrática; Francisco Galdeano Fernández por el Partido de los Trabajadores; Santiago Martínez Cabrejas (+2015) por el PSOE y Laudelino Gil Andrés (+1999) por el Partido Socialista de Andalucía. Ocho partidos y 216 candidatos para una capital de 133.844 habitantes (un poco más del censo actual de Roquetas). Entre los 27 ediles que constituyeron la primera corporación democrática, ni una mujer.

La novedad de la presencia femenina estaba en Pechina, Senés y Uleila del Campo, donde tres valientes dispuestas a pelear por sus pueblos accedieron a la presidencia del Ayuntamiento. Las elecciones municipales de 1979 se gestionaron con el censo electoral a 31 de diciembre de 1977. En Senés tenían derecho a voto 763 ciudadanos y se elegían 7 concejales; en Uleila del Campo había 1.169 votantes y 9 puestos y en Pechina 2.083 personas mayores de edad y 11 actas

Curioso fue el caso de Uleila, donde la mujer tuvo entre 1979 y 1983 especial protagonismo: Adoración Antolín era la alcaldesa; Carmen García, la secretaria municipal, María Dolores Lara Martínez, la maestra de la escuela, Ana Vázquez la veterinaria titular e incluso la fonda del pueblo, 'Avignon', la gestionó una mujer: María Torrecillas Sánchez.

La alcaldesa de Uleila debió enfrentarse en su primer año de mandato a que el pueblo quedó incomunicado por una tremenda nevada que cayó en la sierra en el invierno de 1980 y los daños por las lluvias torrenciales del otoño siguiente.

Las infraestructuras de conducción de agua y saneamiento fueron sus batallas políticas. El alcantarillado no existía y se aventuró a realizar la obra con subvenciones y ayudas de varios organismos nacionales y provinciales. Era imprescindible porque Uleila, en 1981, contaba con un presupuesto municipal de 6.249.689 pesetas, una deuda de casi un millón y una población desempleada de 62 personas. Y loable fue la decisión adoptada de la Corporación de renunciar a las asignaciones económicas, gastos de representación y dietas a que podían cobrar, tal y como hacía referencia el Real Decreto 1.531/1979, de 22 de junio. En el acta el Pleno, la alcaldesa y sus ediles dejaron claro que «han venido a servir al municipio sin intereses de ninguna clase, debiendo servir de precedente de desinterés para posteriores corporaciones que los sucedan».

El municipio de Senés, cuando la centrista María Villalpando Nieto accedió a la alcaldía, venía de sufrir graves daños por las heladas del invierno de 1979, sobre todo en los almendros y olivos, desastre que se repitió el año siguiente. Con 763 vecinos y 31 en desempleo, tenía grandes necesidades como los accesos por carretera al resto de la comarca, el abastecimiento público de agua, el saneamiento, la perforación de pozos para el riego agrícola y la electrificación de algunas barriadas, como Nudos y Moratón. María fue la primera mujer en la historia del pueblo en acceder a la presidencia de la Corporación; lo hizo por mayoría absoluta y bajo su mandato el municipio consiguió la línea automática de Telefónica. El locutorio estaba en la calle Horno y era la única conexión posible con el exterior.

El pueblo vivía de la ganadería, la agricultura, de las jarapas que elaboraban los artesanos y de la recolección de plantas aromáticas. El tomillo o mejorana era abundante y se vendía -barato, a 160 pesetas la arroba, para las destilerías. En noviembre de 1980, durante el mandato de María Villalpando, se inauguró el centro social de la tercera edad, a cargo del gobernador civil, José María Bances Álvarez.

La alcaldesa y el resto de concejales de Senés también rechazaron sus sueldos en el pleno del 6 de octubre de 1979. Dijeron en la moción de renuncia que esas nóminas supondrían una carga excesiva a la maltrecha economía municipal…

Carmen Amate Cruz, del PSOE, fue elegida alcaldesa de Pechina en 1979. Llegó siendo viuda, con 50 años y con cinco hijos. Pero su mandato duró poco, solo siete meses. Líos internos de su partido la apartaron de la Corporación; no por ello, figura con merecimiento en la historia de la democracia municipal como una de las tres mujeres alcaldesas de 1979.

De los tres municipios gobernador por féminas Pechina era el más poblado (2.083 habitantes) y el más cercano a la capital. Amate Cruz fijó su prioridad absoluta en el abastecimiento de agua potable, sin olvidar las obras de los servicios del colegio, la pavimentación del camino del cementerio, el traslado de la biblioteca o los depósitos del barrio de Santa Cruz. Algo pudo hacer en el reducido tiempo de mandato. Una dimisión forzada dejó la alcaldía en manos del joven de 25 años José Antonio Álvarez Díaz. Y allí permaneció once años.