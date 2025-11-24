Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

García Alcaína, en una imagen de archivo. R. I.

José Antonio García Alcaína, alcalde de María y nuevo presidente de la Diputación

Al frente del área de Deportes, Vida Saludable y Juventud del actual equipo de gobierno, es vicepresidente del GDR y la Mancomunidad de Municipios de Los Vélez

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

José Antonio García Alcaína será el nuevo presidente de la Diputación deAlmería, institución de cuyo equipo de gobierno actual forma parte como vicepresidente quinto y ... diputado delegado de Deportes, Vida Saludable y Juventud. Alcalde desde el año 2019 del municipio velezano de María, del que es natural, García Alcaína es técnico de Telecomunicaciones, experto en redes, comunicación y seguridad y en comunicaciones móviles.

