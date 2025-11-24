José Antonio García Alcaína, alcalde de María y nuevo presidente de la Diputación

José Antonio García Alcaína será el nuevo presidente de la Diputación deAlmería, institución de cuyo equipo de gobierno actual forma parte como vicepresidente quinto y ... diputado delegado de Deportes, Vida Saludable y Juventud. Alcalde desde el año 2019 del municipio velezano de María, del que es natural, García Alcaína es técnico de Telecomunicaciones, experto en redes, comunicación y seguridad y en comunicaciones móviles.

Su trayectoria en la vida política almeriense ha estado vinculada desde sus inicios al PP, partido del que es presidente en la agrupación local de su municipio. Además, en la ejecutiva provincial de la formación ostenta el cargo de vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad, según indican los datos publicados sobre su persona por la propia institución provincial de la que, en cuestión de días, estará al frente.

También está presente en los órganos gestores de otras entidades de la provincia como la Mancomunidad de Municipios de Los Vélez, de la que es vicepresidente; el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Los Vélez, también como vicepresidente; y el consejo ejecutivo del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez, donde ocupa una vocalía.

Cargos, estos, que dan muestra de que se trata de un perfil político conocedor no solo de los municipios de la provincia de Almería, en general, sino, más concretamente, de aquellos ubicados en las zonas de interior, donde las huella de la despoblación son más marcadas.

García Alcaína, que ha pronunciado este lunes unas palabras ante sus compañeros de la junta provincial del PP de Almería en Roquetas de Mar, tiene su residencia fijada en María, a dos horas en coche de la capital (174 kilómetros). Una ruta que realiza prácticamente a diario desde hace años para cumplir con sus obligaciones con la institución supramunicipal de la que, desde ahora, estará al frente.

De acuerdo a la normativa vigente, en un plazo máximo de 10 días tras la aceptación de las renuncias del presidente y vicepresidente Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente, el pleno de la Diputación de Almería deberá elegir nuevo presidente. Esta fecha límite se situaría el próximo 5 de diciembre.