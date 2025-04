José Ángel Vázquez realza en su pregón a las hermandades: «Son un patrimonio inmaterial de la ciudad»

A. M. Almería Domingo, 6 de abril 2025, 16:43 Comenta Compartir

Con el pregón de José Ángel Vázquez Díaz en un Teatro Apolo a rebosar, hoy al mediodía, ha comenzado la marcha atrás para la Semana Santa de Almería, que preparan con esfuerzo y pasión las 22 hermandades que saldrá en penitencia y espera con ilusión el sector del turismo de la ciudad. Con sentimiento y pasión, el pregonero, hermano del Prendimiento y de la Santísima Virgen del Mar Coronada, siendo gran devoto mariano, ha puesto en valor la Semana Santa almeriense, realizando un recorrido por cada paso, a la vez que ha alabado la labor de los cofrades, asegurando que «las hermandades son un patrimonio inmaterial de la ciudad».

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, ha señalado que «los cofrades estamos deseosos de salir a la calle a dar testimonio de nuestra fe como cristianos, y desde el punto de vista de la organización, todo está listo para la Semana Santa».

Acompañado por el sonido de las marchas procesionales, José Ángel Vázquez Díaz ha leído un pregón que realiza con «responsabilidad e ilusión» y donde ha querido compartir su amor por Almería y su Semana Santa, «quiero contar lo bonito que es ser creyente, de Almería y cofrade almeriense, para que toda la ciudad salga a la calle y vivamos una Semana Santa espléndida».

En esta línea, José Ángel Vázquez ha reflexionado sobre el trabajo de las hermandades y cofradías, «es ese sentimiento por nuestros titulares lo que nos hace seguir avanzando». Una frase que desarrolla: «Proyectos, sueños, desvelos, cambios…Todo ello hace que gracias a la dedicación de tantos cofrades nuestra Semana Santa siga mejorando. No tengamos prisa. Esperemos lo que tengamos que esperar para que nuestra ciudad tenga un patrimonio exclusivo de calidad y vea en sus cofradías un museo andante en la talla, la orfebrería, el bordado, la música, el exorno floral, los textiles, la joyería, y en toda la artesanía que gracias a la Semana Santa se mantiene viva. Pero no nos quedemos en lo meramente material. Consigamos atraer a un acervo humano que cuide, mantenga y promocione cada hermandad».

El pregonero también ha animado a los almerienses a «disfrutad de todo lo que se os ofrece, valorad nuestra semana mayor como se merece. Visitad a vuestras devociones, llenad en cada recorrido todos los rincones, vestid la túnica y llenad los tramos, que vuestra presencia no se limite a unas horas al año, no os perdáis el poder vivir, sentir y transmitir el más rico de nuestros legados. Participad de cada vida de hermandad, día a día no os dejéis de involucrar, que la asistencia a los cultos internos se convierta en prioridad y podamos descifrar la verdadera importancia que ostenta el mundo cofrade en la sociedad».

Esta loa ha estado enriquecida con pasajes literarios y religiosos, en un recorrido por la Semana de Pasión almeriense, desde el sentimiento y conocimiento, muy aplaudido por los asistentes.

Apoyo institucional

Al pregón de la Semana Santa de Almería ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, el presidente de la Agrupación de Hermandades u Cofradías de Almería, José Rafael Soto, y el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz. La alcaldesa ha destacado que «la Semana Santa es, sin duda, uno de los grandes momentos de Almería en todo el año. Es un momento de ciudad en donde todo se une y se acompasa para ofrecer nuestra mejor versión a los que nos visitan, pero, sobre todo, a nosotros mismos».

En esta línea, la alcaldesa ha añadido que «desde el Ayuntamiento de Almería estamos comprometidos con las hermandades y cofradías para que la Semana Santa cada año brille más y este año, dado que el Paseo está en obras, se ha reforzado la presencia de sillas en la Plaza de la Catedral, y reubicado el palco de venias y de prensa a la Plaza Pablo Cazard. Todo está listo para vivir con emoción la Semana Santa».

Por último, María del Mar Vázquez ha recordado que «la Semana Santa también es una época del año muy importante para el sector del turismo, hoteles, bares y restaurantes. Y, por eso, hemos realizado una campaña promocional, destacando los valores culturales de nuestra Semana Santa, bañada con los atractivos turísticos de la ciudad, como son nuestras playas, gastronomía y patrimonio, y el sol que siempre nos acompaña».

Por su parte, el consejero Ramón Fernández-Pacheco ha destacado la relevancia de la Semana Santa como «el movimiento social más importante», que aúna fe, cultura y tradición, y que se mantiene vivo «gracias al esfuerzo de miles de cofrades que trabajan durante todo el año». Asimismo, ha puesto en valor la declaración de Interés Turístico Nacional que ostenta la Semana Santa de Almería desde 2019, subrayando su impacto no solo en el ámbito religioso y cultural, sino también en el económico y turístico.