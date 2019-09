Una jornada para ir 'abriendo boca' Muchos granadinos no quisieron faltar a la inauguración del congreso gastronómico Granada Gourmet, que se celebra hasta el lunes en el Palacio de Congresos. / R. L. P. Cientos de personas acuden a la jornada inaugural de la sexta edición de Granada Gourmet SERGIO GONZÁLEZ HUESO Granada Sábado, 28 septiembre 2019, 03:14

La cita gastronómica más importante del año en Granada volvió ayer a inundar de aromas, sabor y conocimiento el Palacio de Congresos. Lo hizo de punta a cabo, en un recinto que recibió durante todo el día la visita de cientos de personas atraídas por la magia de la cocina. Por ese maravilloso mundo que tan en boga está hoy y que además forma parte de uno de los sectores que más riqueza genera en España.

Como siempre, Granada se volvió a volcar con este evento, que se prolongará hasta el próximo lunes. Fue alrededor de las 10 horas cuando el director general de IDEAL, Diego Vargas, dio el pistoletazo de salida de la sexta edición de Granada Gourmet, evento organizado por este diario y que no solo se ha consolidado en el calendario sino que cada año crece un poquito más.

La primera jornada fue la de las ponencias gastronómicas. Participaron chefs de tanto relumbrón como Ignacio Solana, Ricardo González Sotres, Vicent Guimerà o Jose Álvarez, todos con estrella Michelin y Soles Repsol. A ellos se le unió el chef del restaurante granadino Atelier, Raúl Sierra. Ellos fueron quienes llenaron de buen olor la sala Manuel de Falla, que estuvo durante casi toda la jornada hasta los topes gracias sobre todo a los alumnos de hasta cinco escuelas de hostelería salpicadas por las provincias de Granada y Almería.

Cocineros en formación que no solo disfrutaron del sinfín de actividades que suele haber en Granada Gourmet sino que también aprendieron de la mano de las ponencias, los talleres o las catas que conformaron el programa del día de ayer. En total, entre la mañana y la tarde se celebraron 14 catas, 11 talleres (dos infantiles), cinco ponencias y dos certámenes: el del mejor bocadillo y el de pinche ilustre.

A todo este nutrido carrusel de citas había que añadirle la actividad propia de las empresas y negocios que mostraron ayer a todo el mundo con sus expositores lo que hacen o producen. Más de 40 stands que estarán abiertos cada día hasta el lunes. Productos de la tierra o establecimientos de hostelería de Granada que no han dejado pasar la oportunidad de participar en la sexta edición de uno de los congresos gastronómicos más importantes del Sur de España.

Las novedades

Pero el primer día sirve sobre todo para pulsar a los invitados, para ver cómo funcionan las novedades. Este año no había pocas. Y lo cierto es que fueron tan exitosas como el programa consolidado. Lo primero que es diferente este año es la reordenación espacial del 'hall' de entrada. Los stands están repartidos por temáticas. Hay un rincón del jamón, del queso o de los dulces o el café. Pequeñas parcelitas que ayer no pararon de recibir gente. Tampoco estuvieron precisamente solos los gastrobares, en concreto once, que dieron lo mejor de sí hasta la medianoche.

Hasta casi la misma hora se mantuvo abierto el restaurante del congreso o la cena con encanto de El Claustro. Esta es otra de las grandes novedades de este año. Un cocinero haciendo lo que mejor sabe delante de tan solo 20 comensales. Un lujo solo al alcance de unos privilegiados que a buen seguro no se les olvidará la experiencia. ¿Y para hoy? Pues más Granada Gourmet.