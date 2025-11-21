Jorge Paradela, en el Desayuno Informativo de IDEAL
El consejero de Industria protagoniza el foro empresarial que organiza el periódico IDEAL en Almería con el patrocinio de Unicaja
Almería
Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:17
El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela Gutiérrez, protagoniza el foro informativo de IDEAL que se celebra en ... el Restaurante Club de Mar El Candelero, en la Playa de las Almadrabillas de Almería. El encuentro, que puede seguirse en directo a través de la web de IDEAL, reune a representantes del tejido empresarial almeriense interesados en conocer las líneas estratégicas que marcarán el desarrollo económico de la provincia.
La ponencia lleva por título 'Energía, industria y digitalización: el futuro de Almería', y en ella el consejero expone las iniciativas que la administración autonómica está desplegando para acelerar la transición energética, reforzar la competitividad industrial y promover la digitalización como motor de nuevas oportunidades. Tras la intervención, Paradela responderá a las cuestiones planteadas por los asistentes en un coloquio moderado por el director de IDEAL, Quico Chirino.
El foro llega en un momento en el que la transformación del modelo energético y la captación de nuevas inversiones se han convertido en prioridades para Andalucía. La provincia de Almería, con su creciente capacidad para generar energía renovable, su potencial logístico y su ecosistema empresarial en expansión, se sitúa como un territorio clave dentro de la estrategia impulsada por la consejería.
