Jesús Gálvez: «Soy cantante porque lo que más me gusta es emocionar y hacer disfrutar a las personas» El artista almeriense repasa su trayectoria, marcada por más de 15 años de experiencia sobre los escenarios, y explica cómo combina su pasión por la música con su carrera docente y profesional en otros ámbitos.

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 15:13 Comenta Compartir

Con más de 40 actuaciones en lo que va de 2025 entre Almería y Murcia, Jesús Gálvez, o Jesús Oficial, como se le conoce en redes sociales, se ha consolidado como una de las voces más versátiles y activas de la provincia. Su repertorio abarca desde el pop y las bandas sonoras hasta la música de fiestas populares, siempre con un objetivo claro: conectar con el público y transmitir emoción.

-¿Cómo comenzó su pasión por la música y cuándo decidió dedicarse profesionalmente al canto?

-Desde bien pequeño siempre me he sentido muy conectado con los artistas, recuerdo que cuando había alguna actuación musical en televisión me quedaba hipnotizado viéndolas y observando la puesta en escena. Mi primera experiencia profesional comenzó hace 17 años cuando el museo Arqueológico de Almería, decidió, en el año 2008, hacer un musical llamado 'Visitando el museo' que trataría sobre la historia arqueológica de Almería. Fue una experiencia maravillosa, con voces y música en directo, era la primera vez que tenía que pasar un casting, y acabé haciendo de los personajes que más cantaban. A partir de ese momento, comencé profesionalmente en la música hasta ahora.

-Almería tiene una rica tradición musical. ¿Cómo influye su ciudad natal en su estilo y repertorio?

-En Almería la luz es distinta, el mar tiene su propio ritmo y la tierra guarda una memoria musical muy profunda. Todo eso se filtra en mi manera de cantar: en los matices, en la forma de contar una historia y en el respeto por la tradición, aunque después lo lleve a otros estilos.

-¿Qué géneros musicales le inspiran y cómo los incorpora en sus actuaciones?

-Sin duda alguna el pop, las bandas sonoras, las canciones de teatro musical... Mis espectáculos son muy variados, porque cuento con un repertorio muy amplio que se intenta adaptar al entorno y al tipo de público. No es lo mismo una actuación en una fiesta de pueblo que requiere un repertorio de 'verbena', que, por ejemplo, una actuación en un hotel o una terraza para amenizar un 'tardeo' que requiere un estilo más pop.

-Ha sido la voz 'pop' en Pueblo Indalo Mojácar durante toda una temporada de verano, ha participado en eventos como el Récord Solidario en el Teatro Cervantes, y ha amenizado fiestas de Pueblo como en Albox o Palomares, entre otros. ¿Qué significan para usted estas experiencias y cómo conecta con el público local?

Todas estas experiencias son muy diferentes unas de otras. Mi forma de conectar principal es poniéndome en el lugar del público, ya que siempre esperan un espectáculo de calidad y un repertorio agradable. De esta forma, intento siempre proyectar lo que se espera. Tengo muy claro que si soy cantante, es porque una de las cosas que más me gustan es poder emocionar y hacer disfrutar a las personas, por lo que mi implicación en el show es máxima.

-Además de su faceta artística, ¿cómo gestionas su presencia en redes sociales para conectar con tus seguidores?

-Mi presencia en las redes la gestiono a través de Facebook e Instagram bajo el nombre de @jesusoficialeventos. Es cierto, que las redes requieren una inversión de tiempo enorme que yo no tengo, ya que yo tengo un itinerario profesional paralelo. Cuento con una FP, carrera y dos másteres que me han llevado por diferentes experiencias profesionales por todo el mundo, tanto en el ámbito empresarial como educativo, y he estado en total viviendo siete años fuera de Almería, en lugares como África, Sudamérica, Madrid… Actualmente imparto cursos como docente de formación profesional para el empleo, por lo que mi disponibilidad es limitada y mi forma de seguir presente en las redes como cantante es no dejar de publicar las fechas de mis actuaciones, subir videos de actuaciones en directo y alguna grabación de estudio también.

-¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro cercano? ¿Hay algo nuevo que podamos esperar de su parte?

-Ahora mismo mi proyecto es seguir mejorando y evolucionando mi show. En mis objetivos está siempre ofrecer un espectáculo de calidad, teniendo en cuenta de que mi puesta en escena no es fácil. Soy una sola persona, que se encarga desde el montaje del equipo de sonido, la iluminación, ecualización, efectos especiales y la voz en directo. Este año para mí ha sido un salto importante, ya que el año pasado volví a la música como vocalista de un grupo y este año me lancé como solista. Los resultados han sido mejor de lo que esperaba, cierro el mes de agosto habiendo realizado ya 40 actuaciones este año 2025 entre Almería y Murcia, más las que se sumen a partir de septiembre. Estoy muy agradecido y contento a las personas que han confiado en mí.

-Para aquellos que aún no le conocen, ¿qué mensaje le gustaría transmitirles a través de su música?

-Para los que no me conocen más que transmitirles un mensaje, opto por presentarme como un cantante almeriense con más de 15 años de experiencia en la música que se dedica a amenizar todo tipo de eventos como cantante, desde salones, hoteles, comuniones, bodas hasta fiestas de pueblos, eventos para la tercera edad, etc., que ofrece un espectáculo muy fresco e interactivo y sobre todo con un repertorio adaptado al público del evento.