Jerónimo Parra: «Es decepcionante el incumplimiento del plazo final del 2026 para el AVE a Almería»

M. C. C. M.

M. C. Callejón Almería Jueves, 24 de abril 2025, 23:41 Comenta Compartir

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Almería y promotor de 'Objetivo Almería AVE' ha hablado este jueves con claridad respecto a la nueva fecha que esta plataforma baraja para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia, según los datos que arroja su séptimo chequeo. «Nos enfrentamos a cambios en el horizonte. Lo ha dicho el Ministerio y los expertos corroboran el cambio. Esa es la realidad objetiva, sin matices, sin colores. Es decepcionante el incumplimiento del plazo final del 2026», ha afirmado vehemente ante los 300 representantes empresariales y sociales que se han dado cita en el Centro Financiero de Cajamar, en el PITA.

«No es una buena noticia. Las obras van a toda máquina, sí, es verdad, pero no es suficiente para llegar a tiempo. Lo estábamos viendo venir y hemos querido seguir ejerciendo presión para no apartarnos de la palabra que dimos del 2026. Ahora es complicado. Nos tenemos que replantear el nuevo escenario, pero sobre todo, más que nunca, decir alto y claro que estamos ante un nuevo incumplimiento, que 2026 no será 2026», ha remarcado.

No obstante, se ha comprometido: «Objetivo Almería AVE va a seguir en guardia, presionando para que llegue de una vez por todas, porque ya toca y es justo que la provincia esté conectada con AVE a Murcia y al Corredor Mediterráneo». «Creo que tenemos una poderosa razón para seguir el dicho que dice que la unión hace fuerza. Sigamos tirando del tren, porque solo así llegaremos a nuestro destino», ha concluido tras dar las gracias al apoyo de quienes conforman esta plataforma reivindicativa creada en 2021.