Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado

Los cinco detenidos por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en contrataciones de la Diputación de Almería que investiga la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pasado su primera noche en el calabozo. Javier Aureliano García, presidente de la institución provincial, Fernando Giménez, vicepresidente y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, son los tres cargos políticos arrestados en este operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que concluyó este martes con dos detenciones más, según ha trascendido, la de un funcionario de la Diputación y un familiar del regidor finense.

En situación de investigados han quedado tres personas más, entre las que se encuentra Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la entidad provincial que ya fue detenido en 2021 por supuestas 'mordidas' en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia de la covid-19. Fue lo que se denominó 'Caso Mascarillas', origen de la nueva causa abierta.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adelantó este martes que está previsto que, tras permanecer 48 horas bajo custodia en dependencias oficiales de la Guardia Civil, en la jornada de este jueves los arrestados pasen a disposición judicial.

García, Giménez, Sánchez y los otros dos detenidos -aunque no se descartan nuevos arrestos, según ha indicado este miércoles el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández- serán trasladados a la Ciudad de la Justicia de Almería para prestar declaración ante el juzgado instructor. Eso sí, tienen derecho a no hacerlo.

Esta sesión será crucial para el devenir de los arrestados ya que, tras sus declaraciones, llegará la decisión de dejarles en libertad, sin cargos o con cargos, imponer medidas cautelares o, incluso, prisión preventiva en caso de que se determine que existe riesgo de fuga o destrucción de pruebas. De ello, se daría traslado en la misma jornada de la declaración.