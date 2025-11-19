Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la UCO, a su salida del edificio de Fomento de la Diputación de Almería. Canal Sur

Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado

Tras pasar 48 horas bajo arresto, serán conducidos a la Ciudad de la Justicia, donde se decidirá su puesta en libertad, con o sin cargos, o la entrada en prisión preventiva

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:50

Los cinco detenidos por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en contrataciones de la Diputación de Almería que investiga la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pasado su primera noche en el calabozo. Javier Aureliano García, presidente de la institución provincial, Fernando Giménez, vicepresidente y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, son los tres cargos políticos arrestados en este operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que concluyó este martes con dos detenciones más, según ha trascendido, la de un funcionario de la Diputación y un familiar del regidor finense.

