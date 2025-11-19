Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Aureliano García en su toma de posesión como presidente de la Diputación de Almería. R. I.

Javier Aureliano García, más de media vida dedicada al PP y a la Diputación de Almería

Llegó a la cúspide de la política provincial con apenas 45 años, tras dos décadas al lado de los grandes líderes de la formación que, ahora, le suspende de militancia

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:18

La vida de Javier Aureliano García (Balanegra, 1976) ha girado en torno a la política desde bien joven. Concretamente, a la política del Partido Popular, ... a la que ha dedicado más de la mitad de sus 49 años. No en vano, con apenas 23, accedió a su primer cargo de relevancia dentro de la formación: presidente de las Nuevas Generaciones (NN GG) del PP en Almería. Hasta 2005 estuvo al frente de los jóvenes 'populares' de la provincia, ámbito en el que conocería a algunas de las personas que le han acompañado en sus distintas responsabilidades en las últimas dos décadas.

