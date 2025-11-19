Javier Aureliano García, más de media vida dedicada al PP y a la Diputación de Almería

La vida de Javier Aureliano García (Balanegra, 1976) ha girado en torno a la política desde bien joven. Concretamente, a la política del Partido Popular, ... a la que ha dedicado más de la mitad de sus 49 años. No en vano, con apenas 23, accedió a su primer cargo de relevancia dentro de la formación: presidente de las Nuevas Generaciones (NN GG) del PP en Almería. Hasta 2005 estuvo al frente de los jóvenes 'populares' de la provincia, ámbito en el que conocería a algunas de las personas que le han acompañado en sus distintas responsabilidades en las últimas dos décadas.

Fue en esta etapa cuando, en el año 2003 y de la mano del entonces presidente provincial del PP, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, por primera vez asumió un cargo público. García se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Almería con 27 años en el primer mandato de Rodríguez-Comendador. Más de dos décadas después, se mantiene en el plenario capitalino, lo que lo convierte en el edil con más antigüedad del mismo.

En el Consistorio de Almería fue designado teniente de alcalde entre 2007 y 2011. Sin embargo, dadas sus responsabilidades ajenas a esta institución, en la actualidad carece de cartera dentro del equipo de gobierno de María del Mar Vázquez.

Antes de alcanzar la treintena, en el simbólico año para Almería de 2005, fue nombrado vicesecretario del PP de la provincia y, tres años más tarde, se convertía en secretario general y clara mano derecha del siguiente presidente 'popular' almeriense, Gabriel Amat. Hasta 2021 ambos gestionaban la cúpula del partido en una provincia donde el PP ganaba terreno cada nueva convocatoria electoral mientras en Andalucía el PSOE seguía siendo la fuerza dominante.

De ahí que la presencia almeriense en los órganos del Partido Popular fuera también adquiriendo relevancia y el éxito de su modelo acabó llevando a García a ser nombrado secretario nacional de Política Provincial del PP. En el último Congreso del PP deAndalucía, celebrado hace escasas semanas, Juanma Moreno Bonilla le otorgó una de las vocalías de su ejecutiva regional.

El balanegrense siempre ha estado cerca de los líderes del partido que, el martes, en cuestión de horas, decidió cesarlo de manera preventiva, incluso antes de que concluyeran los registros en la sede de la institución provincial.

También tuvo ocasión de dar el salto a Madrid. En el año 2019 encabezó la candidatura de Almería al Congreso de los Diputados en XIII Legislatura, la segunda más breve de la historia, que solo se extendió durante 126 días. Sin embargo, en ese mismo año se consolidó, más aún, su vínculo con Almería. Tras siete años y medio al frente de la Diputación deAlmería, Gabriel Amat decidió retirarse para entregarse por completo a la Alcaldía de Roquetas de Mar. Su sucesor estaba claro: Javier Aureliano García.

El siguiente ascenso, y el definitivo, se produjo en junio de 2021, justo después del estallido del 'Caso Mascarillas', la mayor crisis –hasta ahora– a la que ha tenido que enfrentarse en su vida política. No obstante, el PP de Almería decidió proseguir con sus planes y, congreso mediante, despedir con toda solemnidad a Amat para proclamar a su nuevo líder. Ya sí, con 45 años, Javier Aureliano García era el presidente del PP y de la Diputación de Almería.

Fuera de Almería, también ha ostentado cargos de vicepresidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o vocal de la Comisión de Administración Local y de la Red de Iniciativas Urbanas.

Sobre su formación y experiencia laboral, el currículum adjunto en su perfil del Ayuntamiento de Almería se limita a indicar que es graduado en Derecho –estudios que habría cursado en plena actividad política– y que, entre sus trabajos, se encuentra ser presidente de Diputación y del PP de Almería, concejal del mismo consistorio o miembro de laJunta Directiva Nacional del PP.

En otros perfiles, también se indica que posee estudios en Ingeniería Agrícola, una carrera de gran potencial en la provincia de Almería pero que no llegó a concluir.