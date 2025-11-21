Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Aureliano García, en una imagen de archivo. R. I.

Javier Aureliano García dice adiós tras seis años al frente de la Diputación

El expresidente registró este viernes la decisión de dejar su acta como diputado provincial para centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:12

Javier Aureliano García Molina presentó ayer viernes su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial. Una decisión «voluntaria» con la que ... pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que oficializa tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial.

