De la jaula a la vida: más de 25 años luchando contra el tráfico animal

Nerea Escámez Almería Domingo, 8 de junio 2025, 11:03

Una serpiente en un contenedor del centro de la capital. Un mono encerrado en una jaula improvisada en plena rambla. Una cacatúa con el pico deforme. Una tortuga hallada en una gasolinera de El Ejido. Todas estas historias tienen un punto en común: sus protagonistas han encontrado una segunda oportunidad en la reserva zoológica de Oasys Minihollywood, en pleno desierto de Tabernas. Un lugar donde, contra todo pronóstico, la vida salvaje logra florecer de nuevo. Prueba de ello es la historia de cada uno de los animales que se encuentran en el recinto y que han sido rescatados tras haber caído en manos de las redes del tráfico ilícito de animales o en particulares que no saben lo que supone, incluso, sacar a un animal de su hábitat por el mero capricho de tenerlo en su domicilio como si fuera un trofeo. En el centro conviven, ya adaptados, una veintena de especies rescatadas de la tenencia ilícita de animales junto a los más de 800 animales que componen la colección de esta reserva única en la provincia.

Desde hace más de 25 años, Oasys Minihollywood colabora activamente con las administraciones, Aduanas y los cuerpos de seguridad en intervenciones contra el tráfico de especies. Su labor no solo consiste en acoger a los animales decomisados, sino en proporcionarles un entorno adecuado para su recuperación y, en muchos casos, una nueva vida. «La mayoría de los animales decomisados en la provincia han pasado por nuestras instalaciones», traslada José María Rodríguez, gerente de la instalación. Ya sea con un servicio temporal o permanente, los trabajadores ayudan a que las especies se recuperen y vuelvan a tener una segunda oportunidad que no han podido disfrutar por haber caído en las manos de las mafias o de irresponsables.

De las últimas intervenciones, recuerda José María, se encuentra la recepción de casi 100 ejemplares de serpientes en el domicilio de un particular. ¿El motivo? No tenían la documentación correspondiente. «No solo recepcionamos los animales, sino que de alguna manera también intervenimos a animales venenosos y que necesitaban de unas condiciones específicas que no eran las que tenían las autoridades policiales», matizan. «Hemos estado recogiendo animales de pubs y locales que no tenían la documentación para albergar a los animales a particulares que presentaban ciertas necesidades», expone el gerente.

Entre las labores del equipo de profesionales también resalta el buscar centros de estancia permanente para animales que no pueden quedarse a convivir junto a las especies que ya están en este espacio de la provincia. Este trabajo no queda aquí, dado que debido a la red de colaboración con otros centros zoológicos sirven como enlace gracias a su comunicación constante. «Por ejemplo, hemos tenido una pantera que se le dio traslado a un centro especializado y hasta algunos monos que han viajado a Primadomus, un centro de rescate y rehabilitación de mamíferos exóticos en Alicante».

Cuarentena y normalización

Cuando hay una operación contra la tenencia ilegal y, por tanto, un decomiso de animales, lo primero y fundamental es aislar a la especie recién llegada a la instalación. En este caso, siempre hay espacios preparados por si esto ocurre. Es la zona llamada cuarentena. «Aquí se ubican a los ejemplares para su aislamiento, ya que si vienen en condiciones sanitarias muy malas, podrían contagiar al resto de animales», expone Rodríguez.

Una vez pasado el periodo de cuarentena, si la vía judicial decide que el animal se tiene que quedar –o bien porque el particular no tiene la documentación necesaria para su tenencia o porque no tiene el bienestar que necesita–, comprueban si sus instalaciones son aptas para la vida del animal, sino, tendría que ser trasladado a otro centro adaptado. En el caso de quedarse en tierras almerienses, comienza el periodo de normalización con el resto de especies.

¿Lo primero? Se hace una evaluación médica del ejemplar para ver qué taras presenta dadas las condiciones de vida en las que ha estado todo el tiempo. Después, los profesionales le proporcionan la medicina, la alimentación y el enriquecimiento que necesita. «El enriquecimiento es lo que hace que el animal adquiera condiciones y características naturales de comportamiento, se intenta que el comportamiento poco natural disminuya», expone Melody, veterinaria. Por ejemplo, la tortuga que apareció en la gasolinera de El Ejido, «vive con el resto de ejemplares y es una igual».

En el interior del centro cada animal tiene su historia. Los primeros leones que llegaron, ya fallecidos, fueron hace casi tres décadas. Pertenecían a un hombre de Ceuta que los tenía como mascota. «Iba paseando con ellos por la calle y uno quiso jugar con alguien, le asustó y ya intervino la administración», comenta. ¿El último?No fue un animal solo. Llegó un ejemplar de mono tití y, además, veinte tortugas interceptadas en el interior de una maleta abandonada en el aeropuerto de Barcelona, ellas residieron cinco años en el centro. «Lo importante es educar y enseñar a la población», insiste. Y es que en cada jaula y en cada intervención, hay una historia que no debería haber ocurrido. Sin embargo, todo es posible gracias a las segundas oportunidade. Lo importante, manifiestan, es concienciar para que estas historias no vuelvan a repetirse.

Paco, un guacamayo rescatado que sólo comía cacahuetes En el espectáculo de las aves se encuentra Paco. Un esplendoroso guacamayo que saluda a los niños y visitantes antes de comenzar la exhibición. Su historia es hoy agua pasada pero, creció comiendo pipas y cacahuetes. Su alimentación no era la correcta y, al llegar a la instalación, estaba completamente desplumado. Había pasado muchas horas solo y ahora tenía que aprender a socializar con otros animales de su misma especie. «Al inicio del show se explica que fue un ave recuperado, que no sabía comer fruta y tras su periodo de transición, aprendió a ser un guacamayo y no una persona», relata la veterinaria. «Al principio no conocía a guacamayos, se separó en un voladero y pudo ver a los otros guacamayos, tuvo que aprender a ser como los de su especie, a comer fruta y saber lo que sí y lo que no le gustaba, desde la fresa al melón...», narra. Después, Paco fue introducido con guacamayos menos temperamentales y empezó a hacer vínculo con ellos, tanto, que dejó de arrancarse las plumas. Su evolución emocionó a todos los trabajadores. Hoy, realiza vuelo libre y es uno más en esta familia de guacamayos en el centro.