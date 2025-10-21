Los Jardines de la Hoya de Almería, Premio Andalucía de Urbanismo La Junta también ha reconocido al arquitecto que redactó, entre otros, el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 de la capital almeriense, aún vigente

De aparcamiento irregular a los pies de la Alcazaba a parque ejemplo de desarrollo urbano y territorial sostenible de Andalucía. Los Jardines de la Hoya de Almería han sido reconocidos con el Premio Andalucía de Urbanismo que otorga la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Unos galardones que reconocen el trabajo desarrollado por administraciones, entidades y profesionales para mejorar la calidad de vida de las ciudades y que, este año, han adaptado sus bases a los principios de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

En la categoría de actuaciones ejecutadas, el jurado ha premiado dos propuestas: una de ellas, los Jardines Mediterráneos de la Hoya, en el borde del centro histórico de Almería, donde destaca el trabajo de regeneración ambiental y paisajística del entorno patrimonial que ha permitido incorporar a la ciudad un nuevo espacio público.

También se ha galardonado en este apartado el itinerario paisajístico del estuario norte del río Odiel, en Huelva, una infraestructura territorial de 30 kilómetros de longitud desarrollada por la Administración autonómica que conecta Huelva, Aljaraque y Gibraleón y que acerca a la población a los valores ambientales y culturales de las Marismas del Odiel

En esta misma categoría, se han concedido igualmente dos menciones especiales: a la regeneración de espacios urbanos en el conjunto histórico de Olvera, en la provincia de Cádiz; y a la renaturalización del paseo del río Genil a su paso por Loja, en la provincia de Granada.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado «la excelencia de todos los trabajos presentados a estos premios, que demuestran la importancia que supone el Urbanismo en nuestro día a día». Igualmente, ha puesto en valor «el giro que se ha dado a este galardón, que ahora reconoce los principios de desarrollo urbano sostenible que impulsamos con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía».

PGOU del 98

Con alguna vinculación también a la capital almeriense, este año se ha reconocido la trayectoria del arquitecto y urbanista Carlos López Canto con el premio Andalucía de Urbanismo, un galardón que cumple su sexta edición. Se premia, no en vano, sus más de 40 años de profesión y sus contribuciones a la ordenación del territorio y el urbanismo como redactor de planeamiento, entre los que destacan los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla (1987), Almería (1998), Mérida (2000), Úbeda (2009) y Baza (2011) o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (1999).

Como arquitecto al servicio de la administración pública, desempeñó entre 1987 y 1992 el cargo de director técnico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y durante más de 20 años ha ejercido como profesor de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

En la categoría de planificación, se ha premiado la ordenación y protección del conjunto histórico de Ronda; con una mención especial a la ordenación conjunto histórico de la localidad granadina de Guadix. En ambos casos el jurado pone en valor la capacidad de los instrumentos de ordenación urbanística para conjugar el desarrollo económico de las ciudades y la protección de sus valores culturales.

El trabajo premiado en la categoría de Investigación ha sido el Mapa de potencialidad de energías renovables en Andalucía, del grupo de investigación proyecto MAPER@ de la Universidad de Sevilla, destacado por desarrollar un marco metodológico innovador y transferible a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. De igual manera, el jurado ha reconocido el valor divulgativo de los Manuales Planificación Urbana y Territorial, promovidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

Los Premios Andalucía de Urbanismo iniciaron su andadura en 2016 y en su sexta edición han adaptado sus bases a los principios de la Lista. Son de carácter honorífico y serán entregados a las personas y entidades premiadas en un acto institucional en la semana del Día Mundial del Urbanismo, que se celebra el 8 de noviembre.

El jurado de la sexta edición de los Premios Andalucía de Urbanismo ha sido presidido por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, y han formado parte del mismo como vocales José Andrés Moreno, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana; Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda; Eduardo Gutiérrez, director general de Infraestructuras del Transporte; Juan Pedro García Sánchez, del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos; Antonio Trillo Sánchez, del Colegio de Geógrafos de Andalucía; y Ana Chocano Román, del Colegio de Ingenerios de Caminos, Canales y Puertos, demarcación Andalucía.